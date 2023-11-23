На Дворцовой площади Петербурга пройдет посвященное Петру Первому световое шоу

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о мультимедийном шоу, которое пройдет в декабре на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Яркий световой спектакль будет показан в рамках традиционных «Дней Эрмитажа».
Ежегодно по случаю дня своего рождения главный музей города на Неве готовит и показывает для петербуржцев и гостей Северной столицы специальную праздничную программу. В этом году «Дни Эрмитажа» пройдут со 2 по 12 декабря, сообщает сайт выставки-форума «Россия». Зрителей и участников праздника ожидают концерты, выставочные проекты, инсталляции и другие мероприятия.
Одним из главных событий праздника станет традиционное мультимедийное 3D-шоу, посвященное 320-летию Санкт-Петербурга и основателю города императору Петру Первому. Исторический световой спектакль развернется на фасадах Главного штаба и Штаба конногвардейского полка. Представление можно будет увидеть в вечернее время 9 и 10 декабря. Вход, разумеется, свободный.
По словам Михаила Пиотровского, в этом году мероприятия «Дней Эрмитажа» пройдут также в Сербии. Кроме того, с некоторыми проектами, входящими в программу праздника, смогут познакомиться жители разных городов России, в том числе Выборга, Екатеринбурга, Перми.
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Одним из главных событий праздника станет традиционное мультимедийное 3D-шоу, посвященное 320-летию Санкт-Петербурга и основателю города императору Петру Первому. Исторический световой спектакль развернется на фасадах Главного штаба и Штаба конногвардейского полка. Представление можно будет увидеть в вечернее время 9 и 10 декабря. Вход, разумеется, свободный.
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Александр Бойцов