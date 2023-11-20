Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год

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Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова заявила, что среди россиян популярными направлениями внутреннего туризма на Новый год по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
При этом, всё большую популярность среди наших граждан набирают путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.
Специалист отметила и популярность горнолыжных курортов, таких, как Красная поляна, Шерегеш, Домбай.
Говоря о популярных для россиян зарубежных направлениях туризма на новогодних праздниках специалист отметила Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Кубу, Шри-Ланку.
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«Востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом, Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал. Это те места, куда поедут туристы. Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.
Говоря о популярных для россиян зарубежных направлениях туризма на новогодних праздниках специалист отметила Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Кубу, Шри-Ланку.
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Мелисса Тимофеева