На форуме «Армия» сдали более 44 литров крови

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За три дня работы форума «Армия» 98 посетителей площадки сдали 44,1 литра крови. Об этом информирует Life.
Уточняется, что в числе доноров был мужчина, который сдал кровь порядка 25 раз. По его словам, он работает водителем.
Во время посещения форума мужчина решил еще раз выполнить процедуру. Согласно информации источника, десять посетителей форума стали донорами костного мозга.
Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции из Бурятии подарил своему сыну, который страдает от болезни с 19 лет, один из органов, когда вернулся на малую родину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Во время посещения форума мужчина решил еще раз выполнить процедуру. Согласно информации источника, десять посетителей форума стали донорами костного мозга.
Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции из Бурятии подарил своему сыну, который страдает от болезни с 19 лет, один из органов, когда вернулся на малую родину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова