Иванов оценил готовность к открытию двух поликлиник в одинцовском ЖК «Инновация»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к открытию взрослой и детской поликлиник в ЖК «Инновация». Вместе с ним в проверке участвовал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Оба медучреждения расположены на первых этажах соседних новостроек на бульваре Эйнштейна. Каждая из поликлиник может принимать более 62 пациентов за смену. Как выяснил Иванов, медучреждения готовы на 99%. Осталось лишь устранить небольшие недочёты и до конца августа установить аппараты УЗИ. Сейчас поликлиники принимают на баланс Одинцовской областной больницы.
В ходе инспекции он поручил компании-застройщику организовать парковки для посетителей.
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«Сегодня начали процесс приёма поликлиник на баланс больницы. Далее сразу подадим документы на лицензирование, чтобы максимально быстро открыть медучреждения. На все процедуры потребуется от месяца до полутора. При этом поликлиники будут работать не только для жильцов ЖК «Инновация», но и для всех жителей Новоивановского», – сообщил Иванов.
В ходе инспекции он поручил компании-застройщику организовать парковки для посетителей.
«Дома активно заселяются. Поэтому нужны будут парковочные места не только для тех, кто здесь живет, но и для посетителей поликлиники», – пояснил глава муниципалитета.Во взрослой поликлинике будут принимать терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург и акушер-гинеколог. В детской откроют кабинеты педиатра, невропатолога, гинеколога, офтальмолога, отоларинголога и хирурга.
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Лора Луганская