На форуме органов самоуправления Подмосковья обсудят распространение муниципальных практик

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Общественной палате России состоится региональный форум органов местного самоуправления Московской области. Его проводят совет муниципальных образований Подмосковья, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Российское общество «Знание», сообщили в пресс-службе совета.
Цель проведения форума – обучение сотрудников органов местного самоуправления, распространение примеров лучших муниципальных практик. В мероприятии примут участие около 150 сотрудников администраций городских округов Московской области
Спикеры Российского общества «Знание» прочитают на образовательной сессии лекции по современной геополитике, медиаграмотности и надпрофессиональным навыкам, проведут практические занятия.
На форум будут приглашены зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная, министра территориальной политики Московской области Елена Ковалевой, зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов, представители Общественной палаты России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Форум состоится 22 ноября в 10:00 по адресу: Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
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Спикеры Российского общества «Знание» прочитают на образовательной сессии лекции по современной геополитике, медиаграмотности и надпрофессиональным навыкам, проведут практические занятия.
Форум состоится 22 ноября в 10:00 по адресу: Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
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Лора Луганская