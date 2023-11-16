Депутаты Мособлдумы приняли за основу проект бюджета Подмосковья

Фото: Мособлдума
Мособлдума приняла за основу проект закона о трёхлетнем бюджете Московской области. Депутаты рассматривали документ во втором чтении, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«После принятия законопроекта в первом чтении прошло чуть больше двух недель. Всё это время мы работали над документом, шла донастройка отдельных статей бюджета. 14 ноября состоялись публичные слушания с участием представителей общественности и жителей региона», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, свои замечания внесли Контрольно-счётная палата, комитеты и депутаты регионального парламента. Всего поступило 73 замечания. Подавляющее большинство, из них 64, депутаты поддержали на заседании в четверг.
«Они касались выделения дополнительных средств на строительство и ремонт социальных объектов, инженерной и спортивной инфраструктуры, благоустройство территорий. Это точечная работа по запросам наших жителей», – пояснил Брынцалов.Он добавил, что следующим этапом работы над бюджетом станет получение заключения губернатора Московской области Андрея Воробьёва на поправки к проекту закона. В третьем чтении финансовый документ будет вынесен на голосование с учётом бюджетных ассигнований, принятых во втором чтении.
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Лора Луганская