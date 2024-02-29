На форуме «Россия» представили «Инвестиционную карту Российской Федерации»

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В честь Дня предпринимательства в рамках форума-выставки «Россия» 27 февраля состоялась презентация информационного ресурса «Инвестиционная карта Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
В сообщении поясняется, что инвестиционная карта является единым сервисом для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок. Здесь инвесторы могут онлайн выбрать подходящую площадку, оценить затраты на проект, а также использовать навигатор мер федеральной и региональной государственной поддержки. Также имеется возможность сравнить инвестиционные возможности регионов.
«Инвестиционная карта Российской Федерации» уже полностью введена в эксплуатацию. Она доступна всем российским и зарубежным предпринимателям и инвесторам. Ее регулярно дополняют и обновляют.
При этом уточняется, что карту создали специально для бизнеса. Здесь можно увидеть готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Также можно заранее оценить деловое окружение будущего проекта, в том числе и рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.
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«Инвестиционная карта Российской Федерации» уже полностью введена в эксплуатацию. Она доступна всем российским и зарубежным предпринимателям и инвесторам. Ее регулярно дополняют и обновляют.
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Элина Позднякова