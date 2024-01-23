В Подмосковье инвесторы могут получить для локализации производства 2 тысячи гектар

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ. Все они активно развиваются, стремятся предложить компаниям оптимальные варианты для локализации: земельные участки с подготовленной инфраструктурой под создание производств, либо готовые помещения, позволяющие запустить предприятие максимально быстро», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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