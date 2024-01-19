На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами

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На пограничном посту между Кенией и Сомали в результате взрыва заминированной повозки погиб один кенийский полицейский, еще четверо получили тяжелые ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кенийские правоохранители отмечают, что повозка, которую тащили два ослика под управлением одного человека, пересекла границу со сомалийской стороны и была остановлена полицией для проверки груза.
При обнаружении полицейских водитель покинул повозку и убежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее водитель был арестован сомалийской полицией. В настоящее время ведутся переговоры о его передаче кенийским властям между службой безопасности округа Мандера и полицией Була-Хава.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако подозрения падают на исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*, базирующуюся в Сомали и связанную с «Аль-Каидой»*. Группировка активно сопротивляется центральному правительству Сомали и мешает гуманитарной деятельности ООН.
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При обнаружении полицейских водитель покинул повозку и убежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее водитель был арестован сомалийской полицией. В настоящее время ведутся переговоры о его передаче кенийским властям между службой безопасности округа Мандера и полицией Була-Хава.
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* Запрещенные в России террористические организации.
Артем Кузьмин