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На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами

AP: заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали
19 января 2024, 00:56
Фото: iStock/Alberto Menendez

Фото: iStock/Alberto Menendez

На пограничном посту между Кенией и Сомали в результате взрыва заминированной повозки погиб один кенийский полицейский, еще четверо получили тяжелые ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кенийские правоохранители отмечают, что повозка, которую тащили два ослика под управлением одного человека, пересекла границу со сомалийской стороны и была остановлена полицией для проверки груза.

При обнаружении полицейских водитель покинул повозку и убежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее водитель был арестован сомалийской полицией. В настоящее время ведутся переговоры о его передаче кенийским властям между службой безопасности округа Мандера и полицией Була-Хава.


Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако подозрения падают на исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*, базирующуюся в Сомали и связанную с «Аль-Каидой»*. Группировка активно сопротивляется центральному правительству Сомали и мешает гуманитарной деятельности ООН.

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* Запрещенные в России террористические организации.
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Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году
Росстат: сильнее всего в 2023 году в России подорожали яйца, помидоры и груши
19 января 2024, 00:50

Фото: IStock/ipopba

В России по результатам прошлого года десятку товаров с самым значительным ростом цен возглавили яйца, помидоры и груши, следует из данных Росстата, передает РИА Новости.
Цены на яйца выросли на 61,4%, на помидоры — на 51,1%, а на груши — на 48,3%. Также в пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Чеснок подорожал на 46,4%, а газовое моторное топливо — на 41,2%. Поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство «Фуромесид» — на 34,2%. Апельсины замыкают десятку товаров с наибольшим ростом цен по итогам 2023 года.

В целом четверть товаров, цены на которые мониторит Росстат, подорожала выше уровня инфляции в России, которая в прошлом году составила 7,4%. Среди таких товаров — капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5%, мороженая — 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%). Власти России в текущем году ожидают существенного замедления темпов инфляции: Банк России прогнозирует рост цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития — 4,5%.

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В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
19 января 2024, 00:34

Фото: istock/blinow61

Управление Роспотребнадзора по Москве не обнаружило загрязнения воздуха после аварии с грузовиком, перевозившим фтороводородную кислоту на севере столицы, сообщили на сайте ведомства.
Специалисты, получив информацию о ДТП, выехали на место для отбора проб воздуха на содержание фтороводородной кислоты в районе ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от места происшествия.

Результаты исследований не показали превышения гигиенических нормативов. Ситуация с загрязнением воздуха в Москве продолжает находиться под постоянным контролем управления Роспотребнадзора по Москве.

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Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров
В Кирове больше недели ищут выброшенного из поезда проводницей домашнего кота
18 января 2024, 23:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, случайно выпустила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове, сообщает KP.RU.
Кот, который находился в переноске согласно правилам, вырвался из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда.

Владелец питомца обратился за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей. Также владелец обратился в транспортную полицию.

Проведена проверка, в ходе которой проводница признала, что ошибочно приняла кота за бродячее животное, также подчеркнув роль халатности сопровождающего пассажира.

Проводницу опросили, и она сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.

Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.

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Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом
Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом
18 января 2024, 23:29

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на правовую защиту за рубежом недвижимости Российской Федерации, а также имущества, принадлежавшего Российской империи и СССР.
Согласно указу, ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» управления делами президента РФ станет получателем субсидии из федерального бюджета.

Эти средства будут направлены на финансовую поддержку деятельности по поиску недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, и бывшего СССР, а также на правовое оформление прав Российской Федерации на соответствующее имущество.

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Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове
Байден заявил, что не придал значения победе кандидата Трампа в Айове
18 января 2024, 23:12

Фото: iStock/YayaErnst

Президент США Джо Байден прокомментировал победу Дональда Трампа на предварительных выборах в Айове. По словам действующего хозяина Белого дома, он не обратил внимание на это событие в свете предстоящих президентских выборов в ноябре.
В ответ на вопрос журналистов о том, как результаты в Айове повлияют на его кампанию, Байден заявил, что не считает их особо важными.

По его мнению, победа Трампа была недостаточно убедительной, уточнив, что тот набрал «50 с чем-то тысяч голосов», что является самым низким показателем среди победителей.

Напомним, что на предвыборных конференциях в Айове экс-президент получил 51% голосов, опередив губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшую постпреда при ООН Никки Хейли.

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Итоги дней регионов подвели на выставке-форуме «Россия»
18 января 2024, 22:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На Международной выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ, подвели итоги дней регионов. Свои достижения на ней представили все 89 субъектов Федерации.
«Абсолютно все команды регионов вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле они сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенность в будущем и мотивировали на новые достижения», – отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В ходе дней регионов большое социологическое исследование на выставке провели эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований. Они опросили более 4 тыс человек.

95% посетителей выставки рассказали, что представленные экспозиции вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. Ещё столько же опрошенных заявили, что выставка дала им силы на перемены и вызвала желание попробовать что-то новое. 98% гостей отметили, что представленные достижения вызвали у них чувство гордости за страну.

Многие губернаторы отметили, что такое масштабное событие состоялось благодаря решению президента Владимира Путина и поблагодарили главу государства. Регионы получили поддержку и новые возможности для развития – на полях выставки были подписаны многомиллиардные инвестиционные соглашения.

Подмосковье провело на выставке-форуме «Россия» свой День региона 27 декабря. Его открыл губернатор Андрей Воробьёв. На выставке он пообщался со школьниками, посетил стенды подшефных районов ДНР. В Дне Московской области также приняли участие музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман, актёры Евгений Миронов и Сергей Безруков, хореограф Егор Дружинин. Они представили крупнейшие подмосковные фестивали.

Для гостей проходили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путёвок в лучшие места отдыха региона, паблик-токи. А завершилось всё большим концертом.

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Автоэксперт Моржаретто: «Электромобиль — неполноценная замена обычного авто»
18 января 2024, 21:09

Фото: istockphoto.com/sarawuth702

Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что электромобиль не может конкурировать с обычной машиной, поскольку не приспособлен для морозов и зим, в частности, русских.
«Электродвигатель в мороз – не очень хорошая вещь на сегодняшний день. Батарея быстро разряжается, много энергии требуется для обогрева салона. <…> Электромобиль – это не панацея сегодня и неполноценная замена обычного автомобиля с ДВС», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. Уточнялось, что ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили, ещё десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.

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#электромобили
#авто
#зима
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Эксперт по безопасности Халилов: Резко прыгать в прорубь опасно для жизни
18 января 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов предупредил, что резкие прыжки в прорубь могут привести к остановке сердца.
«Ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду. Я даже не говорю про то, что нельзя прыгать щучкой – даже солдатиком нельзя. Надо спускаться аккуратно по ступенькам, чтобы не было резкого перепада температуры. Потому что сердечко может не выдержать, может остановиться, и человек погибнет на месте. При этом, когда человек спускается, ступеньки бывают скользкими, поэтому очень важно не поскользнуться. Нужно аккуратно заходить в воду и аккуратно выходить», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Он также напомнил о необходимости купаться в специально подготовленных для этого местах. При этом, желательно убедиться, что на месте дежурят спасатели и медработники.

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YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
18 января 2024, 20:56

Фото: iStock/The_Believer_art

YouTube заблокировал канал ««Бесогон TV» российского режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.
На канал Михалкова было подписано порядка 1,6 млн человек. Однако сейчас он стал недоступен.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении на удаленном канале Михалкова.

Напомним, в своей программе «Бесогон» Михалков рассказывал о политических событиях, связанных с Россией.

Ранее народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».

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