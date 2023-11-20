На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю предупредила о приближении мощного циклона, ожидаемого на полуострове. Отмечается, что влияние этого циклона приведет к формированию волн высотой от 8 до 10 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря.