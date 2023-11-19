Сухогруз из Панамы развалился пополам во время шторма у берегов Турции

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Сухогруз под панамским флагом сел на мель неподалеку от порта Эрегли, который расположен на черноморском побережье Турции. Затем разбушевавшийся шторм буквально разломил судно пополам.
В эти выходные большая часть Турции оказалась во власти разгулявшейся стихии. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Измире, Анталье и еще более чем 60 турецких городах. Метеорологи предупредили жителей о шквалистом ветре, ливнях и грозах и возможных наводнениях.
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Александр Бойцов