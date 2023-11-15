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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей

15 ноября 2023, 10:14
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 30 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Подмосковье занимает второе место среди субъектов Федерации по количеству заявок – регион представляют 6569 семей

Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря.


С 25 октября на сайте параллельно с регистрацией стали доступны для выполнения первые задания дистанционного этапа. Весной будущего года команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах. А летом состоится финал. Он соберёт 300 семей со всей страны.

Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России.

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#семьи
#семьи с детьми
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году
В 2024 году планируют провести газ в пяти населённых пунктах ГО Пушкинский
06 декабря 2023, 18:56

Фото: IStock/Chepko

В 2024 году городской округ Пушкинский продолжит выполнять программу «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В рамках программы специалисты выполняют догазификацию населённых пунктов. В следующем году газ проведут деревне Василево, сёлах Тишково и Рахманово, в дачном посёлке Ашукино, а также в городе Пушкино. Планируется, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
«По программе можно подвести газ до границ участка без привлечения средств жителей. Граждане льготных категорий могут рассчитывать также на дополнительные меры социальной поддержки населения, которые включают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — напомнили в администрации.  
Чтобы попасть в программу нужно подать заявку через портал РПГУ. У вас должно быть право собственности на дом, подлежащий газификации, и постоянная прописка в нём.

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#дом
#газ
#пушкино
#социальная газификация
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В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным
06 декабря 2023, 18:54

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В ГД будут прорабатывать идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 году.
Совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных запланирована в следующем году. С похожими инициативами о необходимости разработки законопроекта выступали многие оппозиционные фракции Госдумы.

Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.

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#госдума
#новости
#лекарства
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Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов
06 декабря 2023, 18:53

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

На сайте Главного управления содержания территорий Московской области стартовал опрос о необходимости установки малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На главной странице сайта ГУСТ выбираете «Общественное голосование на портале госуслуг». Далее необходимо авторизоваться на портале, а потом выбрать, каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе. Мы предложили несколько вариантов на выбор: скамейки, урны, беседки и клумбы. Именно на нехватку этих форм жители чаще всего указывают в своих обращениях», – рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Она пояснила, что опросы на сайте ведомства проводятся для улучшения дворовых территорий. Например, если жители укажут, что в их дворах не хватает клумб, вопросы озеленения, оформления палисадников будут предложены весной городским округам для оформления территорий.

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#светлана аипова
#подмосковье
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#благоустройство
#опрос
#жители
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В Подмосковье дети прогнали тракторы, которые хотели снести горку
06 декабря 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Подмосковье дети не дали тракторам снести самодельную снежную горку, закидав их снежками.
Telegram-канал «Это Москва» пишет, что случай произошёл в Одинцово. Рабочие на тракторах прибыли, чтобы убрать снежную горку. Но дети оказались против. Мальчики и девочки встали на её защиту.

«Дети устроили бойкот и отстаивают горку. Там настоящая революция! Сейчас уже перешли в наступление и кидают в трактор снежками», — говорят очевидцы. 
Рабочие, которые планировали убрать снег, оказались в замешательстве, столкнувшись с детьми. В итоге спецтехника уехала, оставив снег и самодельную горку целыми. 

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#подмосковные стройки
#дети
#снег
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Жителям Подмосковья пообещали денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия
06 декабря 2023, 18:12

Фото: Росгвардия МО

Жители Подмосковья могут сдать незаконно хранящееся оружие или взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Выплаты осуществляются на основании Постановления правительства Московской области. Для получения вознаграждения нужно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции; подать заявление в ГУРБ Московской области.
 
Размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие варьируется от 100 рублей за 100 г пороха до 15 тыс рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.
 
Единственное условие состоит в том, что с использованием сданного оружия не было совершено никаких преступлений.
 
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#гурб
#оружие
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Тюремные робы в женских колониях хотят сделать менее депрессивными
Минюст РФ: женские робы в колониях лишат «депрессивных тонов»
06 декабря 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

Тюремные робы в женских российских колониях планируют изменить, чтобы они выглядели не так депрессивно.
Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета. Потому что то, что они сегодня носят, это депрессивные тона», —цитирует министра РИА Новости.
При этом Чуйченко не стал уточнять, как именно изменят женские робы в колониях.

Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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#тюрьма
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#новости
#политика
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Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
06 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

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Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов
06 декабря 2023, 17:22

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

С начала 2023 года в собственность городских округов Подмосковья передано более 600 единиц коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Спецтехника коммунального для учреждений в сфере ЖКХ назначения поступила в  40 городских округов Московской области.

«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без неё невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период. Передача более 600 самых разных специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В эксплуатация муниципалитетов поступили тракторы, полуприцепы-цистерны, универсальные погрузчики, автомобили GAZelle next, КамАЗ К3340, строительные погрузчики, а также полявились автогидроподъемники ВИПО 32-01,  подметально-уборочные и поливомоечные машины и автовышки.

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В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Депутат Хинштейн: поправки о службе в ФСБ по призыву подразумевают пограничников
06 декабря 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Военную службу по призыву в органах ФСБ смогут проходить только пограничники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить прохождение военной службы по призыву не только Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и ряде других войск, но и в органах ФСБ. 

Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможном внесении изменений к требованиям по состоянию здоровья для прохождения службы в армии. Изменения могут коснуться Положения о военно-врачебной экспертизе.

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