На поддержку подмосковных семей с детьми в будущем году хотят выделить 15 млрд рублей

В Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей. Всего соцподдержка должна охватить более 409 тыс семей. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева на публичных слушаниях по проекту бюджета региона в Мособлдуме.