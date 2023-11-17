На КПП на границе с РФ финские пограничники установят заграждения

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На четырех закрывающихся пропускных пунктах на границе с Россией финские пограничники установят заграждения, об этом сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии на своей странице в X.
По словам пограничников, на пропускных пунктах, которые будут временно закрыты установят физические заграждения и барьеры ровно в полночь 18 ноября. При этом, ранее сообщалось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Полностью заблокированными будут КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В то же время, пара контроль-пропускных пукнтов продолжат свою работу в ограниченном режиме.
В ответ на подобные ограничения финского правительства посольство РФ в Хельсинках пригрозило стране ответными мерами.
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Полностью заблокированными будут КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В то же время, пара контроль-пропускных пукнтов продолжат свою работу в ограниченном режиме.
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Евгения Парфентьева