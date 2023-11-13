На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье направят 30 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На модернизацию системы теплоснабжения Подмосковья в ближайшие годы направят около 27 млрд рублей. Такие данные привёл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«У нас отапливается 53,5 тыс домов, имеется почти 300 тыс км сетей и 2,7 тыс единиц котельных. В ближайшие годы по различным программам на теплоснабжение планируется потратить 27 млрд рублей», – заявил Хромушин, выступая в Мособлдуме по вопросам теплоснабжения.Ранее сообщалось, что с текущего до конца 2028 года в Подмосковье на обновление коммунальных объектов будет потрачено более 300 млрд рублей. Речь идёт о реконструкции сетей, котельных, ВЗУ и очистных сооружений.
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Лора Луганская