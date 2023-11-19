На подмосковном стенде на выставке «Россия» учили делать эко-кормушки и рисовали акварелью

Фото: istockphoto Koldunova_Anna
Стенд знакомит посетителей с достижениями региона, президентскими программами, которые здесь реализуются, а также предлагает с помощью интерактивной игры почувствовать себе в роли руководителя региона.
Каждый дент на стенде проходят разнообразные развлекательные, познавательные мероприятия для детей и взрослых. Так, сегодня посетителям предлагали поучаствовать в изготовлении эко-кормушек для птиц.
Большинство посетителей этого мастер-класса, как раз, семьи с детьми. По словам посетителей, кормушка создаётся настолько просто что с ней справится трехлетний ребёнок.
Помимо этого, на стенде 19 ноября работала и профессиональная художница, которая создает произведения под именем Василиса Фиренце. Она писала портреты всем желающим в акварели. Гости сами могли выбрать в какой технике их изобразить. А в субботу на стенде Подмосковья рисовали портреты другого характера – шаржи.
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Большинство посетителей этого мастер-класса, как раз, семьи с детьми. По словам посетителей, кормушка создаётся настолько просто что с ней справится трехлетний ребёнок.
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Дана Игумнова