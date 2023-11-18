В Московской области торжественно закрыли поисковый сезон «Вахты Памяти - 2023»

Фото: Александра Степанова
Торжественная церемония прошла в музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.
Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. Он отмечается каждую третью субботу ноября. В церемонии закрытия участвовали более 500 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Подмосковья. Одним из почетных гостей был Игорь Мирнов, начальник военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Организатором «Вахты памяти 2023» по традиции выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций региона.
На данный момент в 113 поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тысяч человек, работает 12 поисковых объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, а также Союз поисковых отрядов.
Дедушка Светланы Беляковой, Смирнов Владимир Алексеевич, числился пропавшим без вести с мая 1945 года. Ее бабушка так и не вышла замуж. Она верила, что ее муж вернется домой. 23 июня 2023 года подмосковные поисковики нашли его останки.
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области оказывает поддержку поисковикам. Предоставляя гранты, специализированное оборудование, помогает в создании нормативно-правовой базы.
В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций и организовали 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.
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Организатором «Вахты памяти 2023» по традиции выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций региона.
«В этом сезоне нашим поисковикам удалось найти и предать земле останки 192 человек, семьи трех из них смогли узнать о судьбе своих близких. Больше половины этих людей были замучены немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году. Благодаря членам поисковых отрядов и нашим краеведам в этом году Московский областной суд официально признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941-1942 годах. В массовом захоронении ребята из Ногинска, Одинцово, Власихи и Краснознаменска нашли останки 102 мирных жителей, пациентов и сотрудников Лотошинской психиатрической больницы», - отмечает министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.Место церемонии выбрали не случайно: 13 сентября 2023 года первой женщине, Герою Советского Союза в годы ВОВ, разведчице и партизанке Зое Космодемьянской исполнилось бы 100 лет. Для поисковиков провели экскурсию по музейному комплексу Зои Космодемьянской и вручили награды Правительства Московской области.
На данный момент в 113 поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тысяч человек, работает 12 поисковых объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, а также Союз поисковых отрядов.
«Поисковая работа иногда не совсем приятная, но это миссия, долг. Поисковики выезжают, находят перспективные точки для раскопок и отправляются в экспедиции, крупные всероссийские вахты, где собираются сотни человек. Они проводят раскопки на местах боев, полевые поисковые исследования. Попадаются, к сожалению, до сих пор не учтенные воинские захоронения. И наша задача, как военных археологов, получить оттуда максимум информации», - сказал руководитель общероссийского общественного поискового движения России в Московской области Антон Кузнецов.Председатель правления поискового отделения «Рубеж» Вячеслав Захаров занимается поисковой работой уже около 35 лет, с 7 класса. Сегодня он получил Благодарность Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Первая экспедиция у меня была в Волоколамский г.о. в районе д. Дубосеково. Сначала это был обычный мальчишечий интерес, сейчас же это мой образ жизни. К счастью, я видел своих бабушек и дедушек, они возили меня по музеям, рассказывали о войне. Думаю, это тоже отразилось на том, чем я сейчас занимаюсь», - делится Вячеслав Захаров. .В минувшем сезоне поисковики Подмосковья были более чем в 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 100 из них прошли в Московской области. В регионе нашли и захоронили останки 192 человек, установили имена 3 защитников.
Дедушка Светланы Беляковой, Смирнов Владимир Алексеевич, числился пропавшим без вести с мая 1945 года. Ее бабушка так и не вышла замуж. Она верила, что ее муж вернется домой. 23 июня 2023 года подмосковные поисковики нашли его останки.
«Поисковики вернули мне родного деда, который пропал без вести. Я плакала несколько дней, когда узнала, что они его нашли. Огромная благодарность им, низкий поклон. Эти неравнодушные люди делают очень большое и важное дело», - поделилась Светлана Белякова.Также подмосковные поисковики передали Казахстану останки красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Сейлана Маметова, который сражался за Москву и героически погиб в районе Рузы. Благодаря труду поискового отряда «Эхо Войны» он будет с почестями похоронен на родной земле. А смоленские отряды нашли останки двоих подмосковных бойцов на полях Смоленщины.
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области оказывает поддержку поисковикам. Предоставляя гранты, специализированное оборудование, помогает в создании нормативно-правовой базы.
В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций и организовали 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.
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Мария Фирсова