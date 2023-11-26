На подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказали о сортировке мусора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Детям на подмосковном стенде выставки «Россия» рассказали о сортировке мусора, показали различные опыты, а также взяли интервью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. Также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: «Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой». Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.
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