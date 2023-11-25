Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам

Фото: пресс-служба Одинцовского округа
Андрей Иванов вручил медали «Материнская слава» многодетным мамам Одинцовского округа.
Праздник прошёл в окружной администрации в преддверии Дня матери, который отмечают каждое последнее воскресенье ноября.
Медаль «Материнская слава» в муниципалитете учредили в 2000 году. Ей награждают мам, которые воспитывают троих и более детей. В этом году награды получили 25 жительниц Одинцовского округа.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России. В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические.
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«Сегодня мы чествуем настоящих героинь, многодетных матерей. Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остаётся на посту 24 часа 7 дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания»,- сказал на встрече с многодетными матерями Андрей Иванов
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России. В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические.
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Мария Фирсова