На путепроводе в Егорьевске открыли движение после капремонта

Фото: Минтранс МО
В Егорьевске открыли движение по путепроводу у деревни Ширяевской. Благодаря проведённому капремонту проезд по нему стал безопаснее, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Капитальный ремонт путепровода начали в ноябре прошлого года. Дорожники забили сваи, возвели новые опоры, заменили пролётные строения, опорные части, обустроили сопряжения, устроили мостовое полотно и барьерное ограждение. Помимо этого, они выполнили работы по устройству новых переходных плит», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Путепровод является выездом на Егорьевское шоссе с высокой интенсивностью движения. Он также служит проездом ко многим небольшим населённым пунктам – таким как посёлок Шувое, деревни Костылёво, Данилово и Ширяевская.
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Лора Луганская