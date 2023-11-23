В Серебряных Прудах открыли движение по обновлённому мосту через реку Осётр

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
В Серебряных Прудах завершили капремонт моста через реку Осётр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Про обновлённому мосту началось движение транспорта.
Мост соединяет Серебряные Пруды с небольшими населёнными пунктами и Зарайском. Летом прошлого года после обследования движение по мостовому сооружению было перекрыто из-за аварийного состояния.
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Лора Луганская