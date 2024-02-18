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На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

МЧС: у берегов Сахалинской области спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
18 февраля 2024, 05:53
Фото: iStock/Marek Trawczynski

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области, 21 рыбак уже спасены. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России для оказания помощи.

По данным на 12.00 (4.00 мск), 21 человек были доставлены на берег. Дополнительные спасатели выехали в село Стародубское с моторной лодкой.


На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на льдине все еще находятся около 50 человек.

Ранее сообщалось, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, и на место происшествия выдвинулись спасатели.

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Москвичей предупредили о гололедице
Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются сильный ветер и метель
18 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/vkph

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и температура от минус 1 до плюс 1 градуса в воскресенье.
Прогноз предполагает облачность с прояснениями, небольшие осадки, которые местами могут быть умеренными, а также возможность образования гололедицы.

Ветер может достигать порывов до 15 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

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Зелинского обвинили в антиукраинском преступлении
Олег Соскин охарактеризовал назначение Сырского главкомом ВСУ как преступление
18 февраля 2024, 05:18

Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

Назначение Александра Сырского командующим ВСУ было преступлением против Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» – сказал Соскин.

По его словам, в такой ситуации страна не сможет удержать фронт.

«Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут», – отметил он.

Соскин назвал пустыми все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах. По его мнению, Запад не оказывает Киеву материальной помощи, а попытки получить поставки из США также не увенчались успехом.

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#всу
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Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп: Байден и контролирующие его фашисты представляют угрозу для демократии
18 февраля 2024, 04:54

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.
Выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, Трамп заявил, что Байден и те, кто стоит за ним, представляют угрозу для демократии. Он выразил уверенность в том, что под руководством Байдена США разваливаются и становятся похожими на государства третьего мира.

Политик также оценил инфраструктуру страны, утверждая, что американские аэропорты и общественные объекты находятся в плохом состоянии, что, по его мнению, свидетельствует о деградации страны.

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#трамп
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Трамп: США превращаются в страну третьего мира
Проблемы с коррупцией и мигрантами делают из США страну третьего мира
18 февраля 2024, 04:52

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира, заявил в субботу экс-президент Дональд Трамп.

«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», – сказал кандидат в президенты во время митинга в своих сторонников в Мичигане.

Ранее политик объявил, что подаст апелляцию на решение нью-йоркского суда, признавшего его виновным по гражданскому иску в мошенничестве при оценке активов Trump Organization.

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#коррупция
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Столтенберг и фон дер Ляйен собрались «выпить против Путина»
Bild: участники Мюнхенской конференции собрались, чтобы выпить против Путина
18 февраля 2024, 04:46

Фото: iStock/ValtimorN

Сразу несколько высокопоставленных западных чиновников и политиков приняли участие в вечеринке под названием «Ночь свободы» под неофициальным девизом Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!»).
Как сообщает Bild, среди них глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также ряд других участников Мюнхенской конференции по безопасности.

Среди посетителей мероприятия также были замечены бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

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Глава МИД Китая заявил о новой модели отношений с Россией
Ван И: Китай и Россия формируют новую модель сотрудничества
18 февраля 2024, 04:35

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Россия и Китай сотрудничают в целях укрепления глобальной стабильности, об этом в интервью South China Morning Post сказал министр иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, отношения между Москвой и Пекином основаны на принципе неприсоединения к каким-либо альянсам, не направлены против третьих сторон и не предполагают конфронтации. Он также отметил, что действия двух стран опираются на общие интересы и способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Ван И добавил, что китайские власти не будут бездействовать, пока продолжается украинский кризис. Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин находится в тесном контакте «с мировыми лидерами, включая Россию и Украину», а специальный посланник Китая Ли Хуэй активно посещает другие государства, чтобы выступить посредником между различными сторонами.

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#россия
#китай
#политика
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Французский генерал Пинатель: Россия не станет нападать на Европу
Россия проводит спецоперацию сугубо для защиты собственных исторических земель
18 февраля 2024, 04:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия проводит спецоперацию только для защиты своих исторических территорий и не собирается нападать на Европу, об этом в интервью Sud Radio заявил заместитель директора исследовательского центра GEOPRAGMA и французский генерал в отставке Жан-Бернар Пинатель.
По словам офицера, утверждения о том, что Россия планирует вторжение в европейские страны, – это всего лишь дезинформация Запада.

«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», – считает офицер.

Эксперт отметил, что российская армия проводит спецоперацию на Украине для защиты русскоязычного населения Донбасса от агрессии Киева. Он добавил, что Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — отметил Пинатель.

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#военные
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Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений
Замкомандующего 18-й армией полковник Магомеджанов умер в госпитале от ранений
18 февраля 2024, 04:17

Фото: istock / tomertu

В севастопольской клинике скончался гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность заместителя командующего 18-й армией. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана в своем Telegram-канале.
Военный умер 14 февраля от полученных в ходе боев травм. Его похоронили 17 февраля с воинскими почестями в его родном дагестанском селе Хлют, уточнил глава республики Сергей Меликов.

«Он погиб, выполняя свой воинский долг в зоне Северного Кавказа. Эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал Меликов.
Магомеджанов также был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.

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На Украине допустили потерю Харькова и Запорожья
Экс-депутат Луценко: после Авдеевки Украина может потерять Харьков и Запорожье
18 февраля 2024, 03:50

Фото: iStock/Anna_Anikina

По мнению экс-депутата Верховной рады, сейчас проходящего службу в рядах ВСУ Игоря Луценко, после утраты контроля над Авдеевкой Украина рискует лишиться и власти над другими городами, такими как Харьков и Запорожье. Об этом он написал в Facebook*.

«Сначала Марьинка, затем Артемовск, а перед ним — Лисичанск-Север. Вы видите тенденцию? Почему ситуация повторяется? Почему следующими могут быть Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Каковы основания не ожидать, что далее не окажутся под угрозой Харьков и Запорожье? Нет никаких причин!», — отметил Луценко, опасаясь за потерю контроля над другими городами.

По его словам, ВСУ сейчас, предположительно, ведут относительно организованный отход. Он указал, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение российской армией управляемых авиационных бомб.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под руководством генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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