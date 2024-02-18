На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

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Около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области, 21 рыбак уже спасены. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России для оказания помощи.
По данным на 12.00 (4.00 мск), 21 человек были доставлены на берег. Дополнительные спасатели выехали в село Стародубское с моторной лодкой.
На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на льдине все еще находятся около 50 человек.
Ранее сообщалось, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, и на место происшествия выдвинулись спасатели.
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По данным на 12.00 (4.00 мск), 21 человек были доставлены на берег. Дополнительные спасатели выехали в село Стародубское с моторной лодкой.
Ранее сообщалось, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, и на место происшествия выдвинулись спасатели.
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Артем Кузьмин