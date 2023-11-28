На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области

Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона, развёрнутый на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Голосование за лучший стенд проходит на сайте выставки, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.