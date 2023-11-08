Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»

На проходящей на ВДНХ выставке-форуме «Россия» 500-тысячным победителем стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, приехавший в Москву с мамой. Юбилейный гость выставки получил от организаторов специальный приз — двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург.