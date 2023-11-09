Совершеннолетние дети погибших участников СВО будут получать подмосковные выплаты

Фото: Мособлдума
Мособлдума расширила категорию получателей выплаты семьям погибших участников специальной военной операции. Соответствующий закон депутаты приняли в ходе 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента.
«В Подмосковье предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей. Теперь выплату смогут получить также совершеннолетние дети погибшего участника СВО. Президент не раз подчёркивал, что забота о семьях погибших – святой долг государства», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Выплату могут получить семьи погибших военных, сотрудников Росгвардии и добровольцев, принимавших участие в спецоперации с 24 февраля прошлого года.
Если таких членов семьи нет, выплата будет предоставлена детям старше 18 лет, вне зависимости от того, учатся они или нет. Если же у погибшего нет совершеннолетних детей, выплату получат полнородные и неполнородные братья и сёстры.
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