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На Украине работники военкомата отправили служить мужчину с параличом

26 февраля 2024, 00:07
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

На Закарпатье работники Хустского ТЦК (название военкоматов на Украине) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его, пишет местное издание «Гроза» со ссылкой на его бывшую жену. 
Пострадавшего зовут Александр Мартыненко. Он приехал из Киевской области, работать на релоцированном предприятии.

Мужчина пропал 20 января и на связь с женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок.


В Хустском военкомате его, как заявляет бывшая жена, избили, отобрали документы и мобильный. Затем отвели в подвал, где также издевались, после чего провели на медкомиссию, которая состояла, по его словам, из анализа крови из пальца. Далее был сделан вывод, что Мартыненко годен.

Женщина утверждает, что у него несколько тяжелых диагнозов, среди которых и паралич правой части лица и правой руки (издание публикует справки). Но врачи на это внимания не обратили.

Сейчас мужчина остается в части, и, по данным его бывшей жены, серьезно болеет с высокой температурой. К мужу ее не пускают. Она написала заявление в полицию и Государственное бюро расследований Украины, требуя свидания с мужем и новой медкомиссии.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#украина
#мобилизация
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«Cтрана.ua»: Польские фермеры рассыпали гвозди и шурупы на границе с Украиной
26 февраля 2024, 01:00

Фото: iStock/Thicha_studio

На пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенное» польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, сообщило украинское издание «Cтрана.ua».
По всей видимости, фермеры сделали это, чтобы украинские водители, которые и так стоят в очереди, пробили себе колёса и не смогли ехать дальше.

Один из водителей продемонстрировал на видео, сколько они собрали гвоздей и саморезов возле одной машины. На место инцидента приехали полицейские и работники коммунальных служб.

Ранее «Страна» сообщала о том, что поляки высыпали украинскую кукурузу из восьми железнодорожных вагонов. Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.

В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.


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#польша
#украина
#фермер
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РБК: Минобороны вновь запретило агродроны на юге
РБК: Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге России
26 февраля 2024, 00:19

Фото: iStock/ Diy13

Министерство обороны запретило использовать дроны для обработки сельхозугодий и в текущем году в зоне временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом РБК рассказали два источника, участвовавшие в совещании в Минсельхозе по вопросам авиационно-химических работ (АХР) в агросезон 2024 года.
В зону закрытого неба попадают, в частности, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. При этом эти регионы (кроме Краснодарского края) стали участниками нового экспериментально-правового режима по тестированию агродронов в полях.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили проведение совещания, заявив, что МО и Росавиация там озвучили действующие правила выдачи разрешений на выполнение АХР.

В Росавиации и Минэкономразвития от комментариев отказались. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Сложности с обработкой полей на юге наблюдаются с 2022 года в результате закрытия неба из-за СВО.

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Американец заработал $1,76 млн, подслушав разговор жены
Житель Хьюстона подслушал разговор жены и обогатился на $1,76 млн на акциях
25 февраля 2024, 23:48

Фото: iStock/ Maryviolet

42-летний житель американского Хьюстона (штат Техас) Тайлер Лаудон подслушал разговор жены о планируемом поглощении компании британской нефтегазовой компанией BP, купил акции, а после объявления о сделки продал их. Таким образом мужчине удалось заработать $1,76 млн, пишет Business Insider.
Супруги работали из дома. Жена Лаудона была топ-менеджером BP. Подслушав телефонный разговор о планируемой сделке мужчина приобрел без ее ведома 46 450 акций TravelCenters of America. После объявления о поглощении стоимость ценных бумаг компании выросла почти на 71%, тогда Лаудон их продал и выручил $1,76 млн.

В результате женщину уволили, она съехала от мужа и спустя несколько месяцев подала на развод. Лаудон же был обвинен в незаконном обогащении на $1,76 млн, так как воспользовался условиями удаленной работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из конфиденциальной информации.

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В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка
Общественники Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка
25 февраля 2024, 23:20

Фото: iStock/ NatanaelGinting

Общественные организации Молдавии обратились к руководству страны с просьбой доработать законопроект об исключении русского языка из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу. Обращение опубликовано на сайте общественной организации "Посольство Прав Человека". Его авторами стали правозащитники, активисты и представители национальных меньшинств.
Они обратили внимание на то, что из-за данного закона порядка полмиллиона жителей республики без учета Приднестровского региона будут заведомо ограничены в доступе к официально опубликованному законодательству.

В результате ограничения доступа к информации, будет ограничен доступ к правосудию, участию в принятии решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых как конституцией страны, так и международными и региональными правовыми договорами.

Ранее правительство Молдавии предложило отменить перевод контента "Официального монитора" на русский язык. Законопроект уже принят в первом чтении и 29 февраля — будет рассмотрен во втором.

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#законопроект
#ограничения
#молдова
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Крымский мост временно перекрыт из-за воздушной угрозы
25 февраля 2024, 20:58

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

25 февраля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Со стороны Тамани образовалась автомобильная пробка. На 18:00 по Москве в очереди находилось около 200 транспортных средств. А с керченской стороны стояли около 95 автомобилей. Дополнительной информации задержке транспортных средств не было.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Крымский мост является важнейшим транспортным объектом, соединяющим Крымский полуостров с материковой частью Росийской Федерации. Он был построен в 2018 году и стал одним из символов современной России.

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#крым
#крымский мост
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С 1 марта в России начнут ограничивать информацию о VPN
25 февраля 2024, 20:01

Фото: iStock/NicoElNino

С 1 марта в России вводится ограничение на доступ к материалам, информирующим и популяризирующим VPN. Как пояснила изданию URA.RU руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блокировка необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан.
«Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.

Общественник подчеркнула, что именно поэтому государству приходится идти на ограничительные меры.

Принцип работы VPN заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.

Большое количество заблокированных сайтов привело к популярности использования VPN, позволяющего обходить установленные запреты к контенту. Но специалисты напоминают о рисках, среди которых попадание на фишинговый сервер или использование недобросовестными провайдерами личных данных клиентов в своих целях.

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Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
25 февраля 2024, 17:55

Фото: iStock/ AliceCruzRoa

В своем очередном воскресном обращении к верующим 25 февраля Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению продолжающегося конфликта на Украине. Он выразил надежду, что войну удастся завершить путем возвращения к гуманности и создания условий для дипломатических переговоров, сообщает РБК.
В своей речи Папа Франциск также обратил внимание на необходимость мирного разрешения конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал стороны конфликта отказаться от насилия и найти пути к мирному сосуществованию.

«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — сказал понтифик.
Кроме того, Папа Франциск подчеркнул важность солидарности с теми, кто пострадал от насилия и войны. Он призвал верующих молиться за мир и оказывать помощь нуждающимся.

Призыв понтифика к дипломатическому решению конфликтов является важным сигналом для мирового сообщества. Глава католической церкви обращается ко всем сторонам конфликтов с призывом прекратить насилие и сесть за стол переговоров.

87-летний Франциск прочёл воскресную проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.

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#призыв
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#церковь
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На Украине хотят возобновить авиасообщение
Министр инфраструктуры Украины Кубраков: ведутся переговоры об авиасообщении
25 февраля 2024, 16:32

Фото: iStock/frentusha

Украина ведёт переговоры с США и Евросоюзом об открытии воздушного пространства. Об этом сообщил министр инфраструктуры государства Александр Кубраков в ходе выступления на форуме «Украина. Год 2024».
Он отметил, что официальные заявления об открытии воздушного пространства Украины для гражданских самолётов будут направлены в американские и европейские регуляторы уже в ближайшее время.

Кубраков не стал называть сроки возобновления авиасообщения из соображений безопасности. Но подчеркнул, что все детали будут известны после получения ответа на запрос от западных союзников.

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#евросоюз
#переговоры
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В Волгоградской области мужчина отрезал голову сожительнице
25 февраля 2024, 16:02

Фото: iStock/rootstocks

22 февраля в селе Лозном Волгоградской области произошло жестокое убийство, унесшее жизнь 38-летней женщины. Трагедия разыгралась в доме, где женщина вместе со своим сожителем были в гостях,сообщает пресс-служба регионального СК России.
По предварительным данным, хозяева дома и собутыльники покинули гостей наедине, чтобы самим уйти отдыхать. Вскоре после этого мужчина, вернувшись в состоянии опьянения, начал ссориться со своей сожительницей. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс женщине несколько смертельных ударов по шее. Затем преступник совершил особо хладнокровный и шокирующий акт: он отрезал женщине голову.

Хозяева дома, проснувшись от возникшего шума, обнаружили кровавую картину и немедленно вызвали правоохранительные органы. Убийца был задержан на месте преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее уже имел судимость за особо тяжкое преступление. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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