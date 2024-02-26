На Украине работники военкомата отправили служить мужчину с параличом

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На Закарпатье работники Хустского ТЦК (название военкоматов на Украине) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его, пишет местное издание «Гроза» со ссылкой на его бывшую жену.
Пострадавшего зовут Александр Мартыненко. Он приехал из Киевской области, работать на релоцированном предприятии.
Мужчина пропал 20 января и на связь с женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок.
В Хустском военкомате его, как заявляет бывшая жена, избили, отобрали документы и мобильный. Затем отвели в подвал, где также издевались, после чего провели на медкомиссию, которая состояла, по его словам, из анализа крови из пальца. Далее был сделан вывод, что Мартыненко годен.
Женщина утверждает, что у него несколько тяжелых диагнозов, среди которых и паралич правой части лица и правой руки (издание публикует справки). Но врачи на это внимания не обратили.
Сейчас мужчина остается в части, и, по данным его бывшей жены, серьезно болеет с высокой температурой. К мужу ее не пускают. Она написала заявление в полицию и Государственное бюро расследований Украины, требуя свидания с мужем и новой медкомиссии.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Мужчина пропал 20 января и на связь с женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок.
Женщина утверждает, что у него несколько тяжелых диагнозов, среди которых и паралич правой части лица и правой руки (издание публикует справки). Но врачи на это внимания не обратили.
Сейчас мужчина остается в части, и, по данным его бывшей жены, серьезно болеет с высокой температурой. К мужу ее не пускают. Она написала заявление в полицию и Государственное бюро расследований Украины, требуя свидания с мужем и новой медкомиссии.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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