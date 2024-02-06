Военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину и встать на учет

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Военкомат в Полтаве призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. Об обязанности воевать украинским подросткам напомнил Представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире местного телеканала «ИРТ Полтава».
«В целом – да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — заявил Истомин .Он отметил, что учащихся школы не оповещают повестками и не высылают письма с требованием явиться в военкомат.
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Алина Юрчак