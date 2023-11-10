На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух

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В настоящее время на Украине осталось всего два долларовых миллиардера - при том, что год назад их было девять. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на исследование New Voice.
В публикации говорится, что рейтинг миллиардеров возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет $6,59 млрд. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом его доходы упали на 43%. Вторым украинским миллиардером стал предприниматель Виктор Пинчук с состоянием $1,72 млрд, снизившимся на 34%.
Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко, состояние которых оценили в $954 млн.
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Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко, состояние которых оценили в $954 млн.
«Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — заключили авторы.
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Диана Аванесян