На Украине заявили, что договорились с Польшей открыть КПП для пустых грузовиков

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Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто.
Отмечается, что при этом вопрос «транспортного безвиза» не обсуждался.
Ранее сообщалось, что украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты.
Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.
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Ранее сообщалось, что украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты.
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Екатерина Коршунова