Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29

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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.
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