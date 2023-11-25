На выставке «Россия» открылись новые экспозиции

Фото: istockphoto/rarrarorro
В Павильоне № 15 на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» начали работать экспозиции Минтранспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и ЖКХ РФ «Строим будущее».
В открытии экспозиций участвовали первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он провел экскурсию для детей из новых территорий.
Среди интересных и уникальных экспонатов выставки Минтранса — масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог, а также 3D-пирамида с визуализацией работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для посетителей подготовили тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.
Часть экспозиции посвятили восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, которые приехали на открытие, провели экскурсию. В ней участвовал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Читайте также:
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов
Среди интересных и уникальных экспонатов выставки Минтранса — масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог, а также 3D-пирамида с визуализацией работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для посетителей подготовили тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.
«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал Андрей Белоусов.На экспозиции Минстроя «Строим будущее» собрали достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. К примеру, беспилотный робот-дворник «Городовой». Он убирает улицы и обеспечивает безопасность.
Часть экспозиции посвятили восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, которые приехали на открытие, провели экскурсию. В ней участвовал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
«Нам есть, чем гордиться. Возведено 850 млн квадратных метров жилья на территории наших регионов. Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», —заявил Ирек Файзуллин.На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.
Читайте также:
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов
Мария Фирсова