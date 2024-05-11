Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности

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Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что шторм может продолжаться от двадцати до сорока часов. При магнитных бурях подобного уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.
По словам Богачева, имеется 15% вероятность, что уровень магнитной бури повысится до G5 впервые с 2005 года.
Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.
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По словам Богачева, имеется 15% вероятность, что уровень магнитной бури повысится до G5 впервые с 2005 года.
Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.
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Екатерина Коршунова