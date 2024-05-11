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Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности

Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4
11 мая 2024, 07:50
Фото: iStock/murat4art

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что шторм может продолжаться от двадцати до сорока часов. При магнитных бурях подобного уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.

По словам Богачева, имеется 15% вероятность, что уровень магнитной бури повысится до G5 впервые с 2005 года.



Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

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#электричество
Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
Воробьёв: Пока точно неизвестно, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
11 мая 2024, 08:15

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о дальнейшей судьбу пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла».
В интервью для РИА Новости Воробьёв заявил, что пока ещё рано говорить, что будет на месте разрушенного «Крокуса».

Напомним, страшная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#красногорск
#крокус сити холл
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Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных места в российских вузах
11 мая 2024, 06:15

Фото: Официальный сайт Кремля

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть бюджетные квоты для вузов, передает информационное агентство ТАСС.
Он подчеркнул необходимость создания долгосрочных механизмов.

«Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», – отметил Мишустин.

По его словам, необходимо повышать качество образования на всех уровнях. Он уточнил, что решить эту задачу планируется с помощью ряда инициатив.

«"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», – перечислил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что главная задача – обеспечить экипировкой участников специальной военной операции (СВО) и принести пользу им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

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#премьер-министр
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Владимир Путин ввел новое почетное звание
11 мая 2024, 04:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», – сообщается в тексте документа.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Согласно закону, интернет-ресурсы, призывающие к финансированию противников России в вооруженном конфликте, могут быть заблокированы во внесудебном порядке.

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#награда
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#россия
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В ВСУ готовятся к двум тяжелым месяцам – командир Федоренко
11 мая 2024, 03:43

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Cледующие два месяца будут очень сложными для украинской армии, заявил в интервью France info командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко.
По его словам, российское наступление будет приносить трудности. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

Издание отметило, что у ВСУ крайне недостаточно вооружения и личного состава для сдерживания российской агрессии. В частности, как отметил в беседе с корреспондентом старший сержант 45-й артиллерийской бригады, у ВСУ не хватает боеприпасов для самоходной артиллерийской установки (САУ), которая была приобретена у Швеции.

«Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», – признался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положение фронтовых войск серьезное. Президент сделал это заявление после доклада командующего ВСУ Александра Сырского.

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Ученый спрогнозировал полярные сияния над Москвой и Санкт-Петербургом
Ученый Богачев: над Москвой и Санкт-Петербургом могут появиться полярные сияния
11 мая 2024, 00:15

Фото: iStock/murat4art

Над территорией России может сформироваться обширная зона полярных сияний, они появятся над Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Он объяснил, что плотность плазмы, окружающей Землю, увеличилась примерно в 30 раз. Это связано с сильными магнитными бурями.

«Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду», – рассказал ученый.

По оценкам Богачева, магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая.

Ранее сообщалось, что магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла уровня G4 (очень сильная).

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Этой ночью Землю может накрыть мощнейшая за 20 лет магнитная буря
Учёный Богачёв: 11 мая на Земле может произойти магнитная буря высшего уровня
10 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/Elen11

На Земле впервые за последние 20 лет может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал в беседе с РИА Новости.
За трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть из них в пути сольётся в единый, ещё больший объект, который, по расчётам специалистов, ударит по магнитному полю нашей планеты этой ночью.

На пике уровень бури достигнет не менее G4.33, при этом с 15-процентной вероятностью уровень может впервые с 2005 года подняться до G5.

Позднее Лабораторией солнечной астрономии была зафиксирована новая, особо крупная вспышка на Солнце. Ей присвоили класс X3.9. Она стала четвёртой по силе за последние 25 лет.

Напомним, что G5 является максимальным уровнем мощности магнитной бури. При нём могут наблюдаться серьёзные проблемы с электросетью, работой спутников и радиосвязи.

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#солнце
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#магнитные бури
#космос
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Стратегический участок в Арктике выставили на продажу
Bloomberg: с аукциона продают стратегический участок в Арктике за €300 млн
10 мая 2024, 22:31

Фото: iStock/Roi Shomer

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Участок земли размером с Манхэттен геополитического значения продаётся за 300 миллионов евро или 323 миллиона долларов.

По словам журналистов, участок был выставлен на продажу в связи с самым тёплым арктическим летом в 2023 году. В регионе Шпицберген из-за резкого потепления значительно уменьшилось количество морского льда. Последствия потепления, как уточняет агентство, будут крайне выгодны для России, поскольку она получит доступ к дополнительным морским путям после открытия территории.

Ранее в апреле отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери заявил, что Россия занимает доминирующее положение над НАТО в Арктике, поскольку обладает большей военной силой.

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#участок
#россия
#тепло
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Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, подтвердили в посольстве
Болгария оформляет визы для поездок по Шенгенской зоне россиянам
10 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/FTiare

Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для свободных поездок во все страны соглашения. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве страны в Москве.
В диппредставительстве подчеркнули, что россиянам оформляют шенгенские визы, которые действительны для поездок как в саму Болгарию, так и во все страны Шенгенского соглашения.

Ранее посольство сообщило, что со 2 апреля приступит к выдаче шенгенских виз россиянам. Однако в минувшую среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария якобы до сих пор не выдаёт документы, которые были бы действительны в других странах соглашения, несмотря на то, что обещала начать выдавать их ещё в начале прошлого месяца.

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#посольство
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Почти 200 человек будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты в Кишинёве
10 мая 2024, 19:25

Фото: iStock/Elena Titova

Порядка 200 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты в Кишинёве. Об этом сообщила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции молдавской столицы Диана Фетко.
Она подчеркнула, что власти займутся каждым, кто пришёл на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой. Правоохранительные органы установили, что таковыми являются 189 участников шествия. В настоящее время установлены личности 73 граждан, которыми уже занимается полиция.

Отметим, что молдавские власти ввели огромные штрафы на нарушение правил ношения данной символики. Теперь почти 200 человек должны будут заплатить до 18 тысяч леев, что в переводе на рубли равняется 93 тысячам. При этом средняя зарплата молдаван составляет 11 тысяч леев.

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