Над Берлином взорвался астероид

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Взорвавшийся астероид можно было увидеть в Лейпциге и в Праге.
Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином сегодня ночью. Огненный шар оставлял в небе длинный световой след, пишет газета Bild am Sonntag.
NASA сделала прогноз на то, что астероид должен был упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе не сообщается. Астероид был диаметром всего около 1 м. Основная часть породы, по всей видимости, сгорела.
В воскресенье поисковые группы отправятся искать обломки небесного тела. Их стоимость оценивается в несколько сотен тысяч евро.
О приближении астероида сообщалось заранее. Его появление рассчитали специалисты. Это был всего восьмой раз, когда такое событие возможно было предсказать.
Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). вероятно, не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.
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NASA сделала прогноз на то, что астероид должен был упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе не сообщается. Астероид был диаметром всего около 1 м. Основная часть породы, по всей видимости, сгорела.
О приближении астероида сообщалось заранее. Его появление рассчитали специалисты. Это был всего восьмой раз, когда такое событие возможно было предсказать.
Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). вероятно, не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.
Читайте также:
В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок
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Мария Фирсова