Над Берлином взорвался астероид

Объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.