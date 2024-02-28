«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит

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Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Кто виновен в смерти предпринимателя, и почему телеведущая Лера Кудрявцева призвала хирурга обратиться к священникам, читайте в материале «Радио 1».
Продюсер Петр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова
Бизнесмен Гаврилов делал операцию по резекции желудка в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. По информации телеграм-канала «Mash», врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля. Через три дня Гаврилов стал жаловаться на ухудшение состояния: боль в груди и затрудненное дыхание. От госпитализации продюсер отказался. В скором времени он впал в кому и умер. Предварительной причиной смерти названо заражение крови после хирургического вмешательства.
Кто виноват в смерти бизнесмена Гаврилова
«Пусть все, кто причастны, понесут наказание. Дай Бог сил его семье все пережить!» — заявила Аветисян.
Лера Кудрявцева призвала освятить клинику Хайдарова
«Клинику Хайдарова освятить надо», — призвала Кудрявцева.Она также напомнила о том, как в прошлом году певицы Слава и Любовь Успенская объявили себя жертвами звездного пластического хирурга.
Хирург Хайдаров отверг свою причастность к смерти Гаврилова
Администрация клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова отказалась комментировать обвинения в смерти продюсера. Представители медицинского учреждения сообщили, что за все время существования клиники в ней не было операций с летальным исходом. Они также отметили, что готовы предоставить все необходимые сведения в рамках закона.
Тимур Хайдаров, в свою очередь, заявил, что вовсе не оперировал Гаврилова.
«Я такие операции не выполняю, и отношения к этим операциям я не имею. В нашей клинике никто не умирал», — заявил Хайдаров в беседе с 5-tv.ru.Адвокат хирурга также подтвердил, что операцию проводил другой врач. Кроме того, по словам правозащитника, Гаврилов решился на еще одну операцию, которую сделал в другой клинике, что и могло привести к смерти.
«Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию» — заявил правозащитник.
Обвинения в адрес Хайдарова
Звездный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская.
Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.
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