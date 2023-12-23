Хирург Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева

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Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков назвал операции, которые, по его предположению, могла сделать ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
KP.RU пишет, что хирург проанализировал изменения, которые произошли во внешности Ивлеевой, и сделал вывод, что она сделала отопластику или коррекцию лопоухости. Володченков считает, что раньше, судя по фотографиям и видео, у Ивлеевой были несимметричные ушные раковины.
Также хирург предполагает, что Анастасия Ивлеева удаляла комки Биша. Сейчас у неё минимум мягких тканей в области щек и ярко выраженные скулы.
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«Из года в год эта картина меняется, поэтому можно предположить, что была проведена отопластика», — сделал вывод Володченков.
«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали «треугольник молодости», подчеркивающий нижнюю челюсть», — говорит хирург.По наблюдениям Володченкова, примерно 5 лет назад у Ивлеевой были грыжи нижних век — «наплывающие» мешки под глазами. Возможно, девушка решилась на трансконъюнктивальную блефаропластику, во время которой ей удалили грыжи нижних век без разреза по коже.
«Если она не стабилизирует вес, то этот процесс сильно отразится на лице в виде вторичных возрастных изменений», —резюмировал хирург.Читайте также:
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Мария Фирсова