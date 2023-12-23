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Хирург Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева

Хирург Володченков считает, что Ивлеева удалила комки Биша и сделала отопластику
23 декабря 2023, 16:47
Фото: istockphoto/ShutterOK

Фото: istockphoto/ShutterOK

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков назвал операции, которые, по его предположению, могла сделать ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
KP.RU пишет, что хирург проанализировал изменения, которые произошли во внешности Ивлеевой, и сделал вывод, что она сделала отопластику или коррекцию лопоухости. Володченков считает, что раньше, судя по фотографиям и видео, у Ивлеевой были несимметричные ушные раковины.

«Из года в год эта картина меняется, поэтому можно предположить, что была проведена отопластика», — сделал вывод Володченков.

Также хирург предполагает, что Анастасия Ивлеева удаляла комки Биша. Сейчас у неё минимум мягких тканей в области щек и ярко выраженные скулы.

«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали «треугольник молодости», подчеркивающий нижнюю челюсть», — говорит хирург.
По наблюдениям Володченкова, примерно 5 лет назад у Ивлеевой были грыжи нижних век — «наплывающие» мешки под глазами. Возможно, девушка решилась на трансконъюнктивальную блефаропластику, во время которой ей удалили грыжи нижних век без разреза по коже.

«Если она не стабилизирует вес, то этот процесс сильно отразится на лице в виде вторичных возрастных изменений», —резюмировал хирург.
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#хирург
#здоровье
#шоу-бизнес
#новости
#красота
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Российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
ТВ-5: российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии
23 декабря 2023, 15:40

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Российского эстрадного исполнителя Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил кишинёвский телеканал ТВ-5.
Отмечается, что певец следовал в город Оргеев, где планировал выступить на праздничных новогодних мероприятиях. Недавно там одержала победу в выборах мэра представитель оппозиции Татьяна Кочу.

При этом телеканал сообщил о том, что причины недопуска российского исполнителя в страну неизвестны. На данный момент власти государства не дали комментариев по поводу данного инцидента.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией.

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#молдова
#россия
#певец
#запрет
#граница
#концерт
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У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ
23 декабря 2023, 12:07

Фото: iStock/nantonov

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение.
Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.

Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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#новости
#шоу-бизнес
#праздник
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Звезду Голливуда едва не убила его же соседка
TMZ: Американского актёра Чарли Шина пыталась задушить его собственная соседка
23 декабря 2023, 06:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Звезда Голливуда, американский актёр Чарли Шин (настоящее имя — Карлос Эстевес), подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ. По данным полицейских, на Шина напала его же собственная соседка, попытавшаяся задушить артиста.
«Соседка Чарли <...> ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук <...> Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его <...> а затем вернулась к себе домой», — цитирует TMZ слова представителей лос-анджелесской полиции.

Сейчас 47-летняя женщина уже задержана правоохранителями. Установлена, что до этого инцидента она облила автомобиль звезды какой-то липкой жидкостью, а также выбросила мусор прямо перед его домом.

При этом сам Чарли Шин, известный зрителям по таким кинохитам, как «Уолл-стрит», «Погоня», «Мачете убивает» и другим, до сих пор не понимает, что послужило причиной нападения и попытки его убийства.

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#нападение
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Голая вечеринка Ивлеевой заинтересовала мировые СМИ
The Washington Post и Newsweek написали статьи о голой вечеринке Ивлеевой
22 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/pinkomelet

Мировые СМИ заинтересовались голой вечеринкой блогера Насти Ивлеевой и реакцией на неё общественности. Статьи о скандальном мероприятии опубликовали зарубежные издания, в числе которых The Washington Post.
В материале американской газеты освещается суть светского мероприятия, а также реакция на неё Ивлеевой, на которую с утра вывалился шквал гневных комментариев с обвинениями в нарушении российского законодательства, которое не допускает публичного проявления нетрадиционной ориентации. Авторы статьи назвали прошедшее мероприятие «пошлой вечеринкой звезд».

Кроме того, о скандальной вечеринке написал Business Insider, озаглавив её: «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ*».

Также о светском мероприятии написали американский журнал Newsweek, британские издания Daily Mail и Express, индийский телеканал NDTV и ряд других зарубежных СМИ.

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Рэпер Vacío извинился за участие в скандальной вечеринке в Москве
22 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Рэпер Vacío (Николай Васильев) извинился за участие в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Принося извинения, он отметил, что не хотел никого оскорбить. Также он подчеркнул, что не хотел задеть чувства людей в «в столь тяжёлое время для нашей страны».

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера на 15 суток и выписал штраф в размере 200 тысяч рублей. Такие меры были приняты после появления Васильева практически в голом виде на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Напомним, что на вечеринке отметились такие звёзды как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и журналистка Ксения Собчак. Все они соблюдали ранее оговоренный дресс-код almost naked («почти голый»).

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#суд
#штраф
#арест
#москва
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Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах
22 декабря 2023, 16:50

Фото: istockphoto/Robert Daly

Мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.
Как отметила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, в настоящее время наблюдается всплеск интереса к российской анимации со стороны латиноамериканского населения. Ведутся переговоры с телекомпаниями из Южной Америки. Также развивается сотрудничество с крупнейшими испаноязычными телеканалами в США.

Юлиана Слащёва отметила, что довольна тем, что взаимодействие с компаниями HITN и V-me началось с таких флагманских проектов для дошкольной аудитории, как «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку». Эти мультфильмы учат маленьких зрителей добру, творчеству, дружбе и дарят улыбку и хорошее настроение.

Компания HITN TV является крупнейшей медиаструктурой в своём сегменте и охватывает аудиторию в количестве свыше 44 миллионов зрителей в США и Пуэрто-Рико. Фирма V-me существует более 20 лет и также является одной из крупнейших испаноязычных телевизионных сетей.

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#сша
#сотрудничество
#мультфильмы
#переговоры
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Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
Рэпер Канье Уэст собирается построить город в два раза крупнее Нью-Йорка
22 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/nuttapong punna

Американский рэпер Канье Уэст намерен построить собственный город. Об этом пишет New York Post.
Музыкант не раскрыл, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.

Также известно, что площадь города будет составлять свыше 404 тысяч квадратных метров, что в два раза больше Нью-Йорка.

В настоящее время Канье Уэст находится в поиске архитекторов, инженеров и подрядчиков, которые присоединятся к проекту и приступят к его реализации.

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что город находится в пустынной местности, окружённой невысокими горами. У подножия горы расположилось кафе с собственной террасой, пол которой выложен бело-песочным мрамором. На других снимках видны навесные тенты, сливающиеся с окружающим ландшафтом.

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*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
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#городская среда
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#музыкант
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В Дубае отменили концерт Земфиры*, потому что не смогли продать билеты
22 декабря 2023, 14:37

Фото: iStock/nantonov

В Дубае отменили концерт российской исполнительницы Земфиры*, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, официальной причиной отмены дубайского концерта артистки назвали «независящие от сторон обстоятельства». Однако, как стало известно журналистам, на концерт Земфиры* просто не смогли продать билеты.

Билет на концерт, который должен был состояться 23 декабря, стоил от 5 до 10 тысяч дирхам (примерно 125–250к рублей). Такой высокий ценник получила, потому что Земфира* вдвое завысила свой гонорар и попросила за выступление 300 тысяч долларов.

Дубайские поклонники певицы такой ценник, видимо, не осилили.

В результате, организаторам удалось продать меньше половину билетов и концерт пришлось отменить.

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#концерт
#земфира
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Меладзе хотят лишить авторских выплат за прослушивание песен в России
22 декабря 2023, 13:02

Фото: iStock/Zolnierek

Российского певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С начала спецоперации на Украине Меладзе неоднократно выступал против её проведения, при этом предпринимал попытки заработка в России. Затем он устроил скандал в Дубае, где выступил с поддержкой Украины. Также артист попал под проверку Генпрокуратуры.

Вместе с тем, Меладзе продал дом в элитном коттеджном посёлке Москвы за 350 миллионов рублей.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил предложение в Госдуму и Совфед о лишении Меладзе авторских выплат из России. Чтобы реализовать такие меры, в отношении артиста должно быть заведено уголовное дело за экстремизм с последующей конфискацией авторских прав и имущества судом.

Отмечается, что полученные средства можно направить на поддержку российских военных на СВО.

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#артист
#суд
#скандал
#экстремизм
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