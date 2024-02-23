НАСА: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну

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Компания-разработчик и НАСА подтвердили успешную посадку американского частного аппарата Odysseus в районе южного полюса Луны.
Руководитель полета Odysseus подтвердил в ходе трансляции, что аппарат успешно достиг Луны и передает сигнал, подтверждая его приземление.
Космический корабль, отправившийся с Земли 15 февраля, самостоятельно совершил посадку. Все прошло по плану до момента расчетной посадки, когда потерялась связь с центром управления полетом. Однако через десять минут удалось восстановить связь и подтвердить удачное приземление.
Согласно сообщению НАСА, Odysseus приземлился на лунной поверхности в 18:23 местного времени (02:23 по московскому времени). Глава НАСА Билл Нельсон назвал миссию «триумфальной» и поздравил всех, кто принимал участие в этом проекте, с возвращением США на Луну. Последний раз американский аппарат совершил посадку на Луну в декабре 1972 года.
Полет Odysseus, разработанный компанией Intuitive Machines в рамках контракта с НАСА, считается значимым шагом в рамках программы «Артемида». Эта программа направлена на возвращение американцев на Луну с целью посадки международного экипажа в ближайшие годы и создания окололунной станции.
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Космический корабль, отправившийся с Земли 15 февраля, самостоятельно совершил посадку. Все прошло по плану до момента расчетной посадки, когда потерялась связь с центром управления полетом. Однако через десять минут удалось восстановить связь и подтвердить удачное приземление.
Полет Odysseus, разработанный компанией Intuitive Machines в рамках контракта с НАСА, считается значимым шагом в рамках программы «Артемида». Эта программа направлена на возвращение американцев на Луну с целью посадки международного экипажа в ближайшие годы и создания окололунной станции.
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Артем Кузьмин