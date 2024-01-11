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Первое новолуние 2024: что принесет россиянам Кармическая Луна в Козероге

Новолуние 11 января: когда начнется, на что повлияет, чего делать нельзя
11 января 2024, 12:45
Фото: iStock/mgun

Фото: iStock/mgun

Новолуние – важная дата в лунном календаре любого месяца, время, когда закладывается новый цикл Луны, и новый цикл всех органических процессов на Земле. Астрологи придают этому явлению особое значение, так как считается, что первое новолуние в году закладывает фундамент, от которого будет зависеть то, каким будет весь последующий месяц и даже год. Когда будет первое новолуние в 2024 году, что оно принесет, почему называется кармическим и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

Первое новолуние 2024: когда произойдет


11 января 2024 года в 11:58 по мск произойдет первое новолуние в наступившем году. Это явление означает начало нового лунного цикла. Спутник Земли оказывает гравитационное влияние на планету, перемещая большие массы воды, из-за чего происходят морские приливы и отливы. Кроме того, космическое явление оказывает влияние на людей и энергию.


Нынешнее новолуние проходит в объединяющем людей знаке зодиака – Козероге. Он настраивает на командный труд и коллективную деятельность.


Луна 11 января в знаке зодиака Козерог — что значит


Созвездие Козерога, куда вступает Луна, нацеливает на обновление устоявшихся систем. Люди смогут достичь чего-то, открыть для себя новые сферы, однако сделать это удастся благодаря всеобщей сплоченности. Этот период программирует на счастье и успех, но Козерог не терпит инфантильных людей, поэтому все шаги нужно хорошо обдумывать.

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Новолуние в знаке Козерога является удачным явлением для того, чтобы запланировать важные дела на ближайшие 12 месяцев. В январе стоит подготовить план действий, однако начать претворять их в жизнь лучше с февраля.

Луна в знаке Козерога — идеальное явление для подсчета финансов, продумывания дальнейшей стратегий по заработку.

Кармическая Луна что означает?


Астрологи называют первую Луну в наступившем году кармической, потому что она имеет судьбоносный характер. События, которые происходят с людьми в новолуние будут предпосылками к тому, что произойдет в следующих месяцах. Новолуние 11 января 2024 года отвечает за статус, цель и миссию каждого человека. Звезды говорят, что все, что будет происходить в период новолуния, будет судьбоносным, и на такие события человек самостоятельно не сможет повлиять.


Чего нельзя делать в Кармическое Новолуние 11 января


Во время новолуния не следует начинать новые дела. Дорогие покупки или крупные финансовые операции лучше отложить. Главная задача на новолуние – сохранить свое здоровье. Совершать косметические процедуры или допускать хирургические вмешательства в этот период опасно. Если есть возможность, подобные планы лучше перенести.

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Менять место жительства, разрывать отношения, увольняться с работы в период первого новолуния также не стоит.


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На ж/д переходах в 13 округах Подмосковья установят ограждение «змейка»
11 января 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 ограждений типа «змейка» будут установлены в этом году на железнодорожных переходах в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Змейка» представляет собой систему из нескольких ограждений. Такая система позволяет снизить число несчастных случаев на железной дороге», — отмечается в сообщении.
Новые ограждения будут устанавливать на территории следующих округов: Шаховской, Щёлково, Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский, Домодедово, Наро-Фоминский, Кашира, Можайск, Коломна и Люберцы.

В министерстве также напомнили, что в Московской области реализуется комплекс мер по снижению травматизма на железной дороге, в рамках этих работ возводятся надземные пешеходные переходы, ликвидируются нелегальные «тропы» через ж/д пути, а также проводятся профилактические рейды.

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#московская область
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Британские ВМС заявили о несанкционированном проникновении на судно у Сохара
11 января 2024, 12:22

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило о несакнционированном проникновении на судно, которое пришвартовано в оманском порту Сохар. Об этом UKMTO написало на своей странице в социальной сети X.
«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 UTC (06:30 по московскому времени)», — прокомментировали ситуацию представители управления.

В ходе телфонного разговора с капитаном атакованного судна были слышны голоса посторонних людей. С тех пор установить контакт с экипажем не удаётся. Позже стало известно, что на борт британского судна проникло от четырёх до пяти человек в чёрной военной форме, с оружием в руках.

Напомним, 10 января движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило ракету по неназванному судну в Красном море.

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#атака
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Финские музыканты требуют исключения Израиля из участников Евровидения-2024
11 января 2024, 12:16

Фото: iStock/nantonov

Музыканты из Финляндии приступили к сбору подписей за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024. Соответствующий пост в соцсетях разместил один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.
Отмечается, что такое решение со стороны музыкантов объясняется проведением израильской армией военной операции в секторе Газа.

В настоящее время петиция собрала уже свыше 1400 подписей от артистов и представителей музыкальной индустрии.

Музыканты убеждены, что в случае отказа Европейского вещательного союза от исключения израильских исполнителей, финская государственная телерадиокомпания Yle должна отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс.

Сбор подписей будет осуществляться до 15 января.

Конкурс Евровидение в мае этого года пройдёт в шведском городе Мальмё.

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В Подмосковье пройдет III Всероссийская премия «Молодой промышленник года»
11 января 2024, 12:15

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Промышленников из Подмосковья приглашают к участию в III Всероссийской премии  «Молодой промышленник года». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Начался новый сезон премии «Молодой промышленник года», в котором могут принять участие собственники, директора, главные инженеры развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса в возрасте до 40 лет.

«Будущее российской промышленности в надежных руках. Множество прорывных идей молодые промышленники сегодня дают. Крупные предприятия, холдинги заинтересованы в этой продукции и технологиях. Своим примером участники Премии показывают пример молодежи, какой личный вклад можно внести в развитие страны», — поделился замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Стоит отметить, что в жюри будут глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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Русло реки Незнайки в Одинцовском округе восстановят по решению суда
11 января 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Одинцовский городской суд принял решение признать незаконным сдачу в аренду земельного участка на берегу реки Незнайки в деревне Митькино, а также постановил восстановить русло водного объекта, изменённое в ходе земельных работ, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Иск в связи с нарушением природоохранного законодательства подал городской прокурор к администрации округа и бывшему арендатору земли. Прокурорская проверка показала, что в 2010 году на берегу реки вопреки нормам был сформирован участок под индивидуальное жилищное строительство. Этот участок был сдан в аренду, а затем в субаренду, и последний арендатор завёл участок реки в коллектор и передвинул линию берега на 20-30 метров на восток от прежнего русла», — говорится в сообщении.
Суд согласился с исковым требованием восстановить прежнее русло Незнайки, а также признать незаконным формирование участка под стройку, договоры аренды и субаренды.

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Жителям Подмосковья предложили деньги за добровольную сдачу оружия
11 января 2024, 12:07

Фото: Фотобанк Московской области

Денежное вознаграждение за добровольную сдачу нелегально хранящегося огнестрельного оружия, снарядов и взрывчатых веществ могут получить жители Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).
«Для получения вознаграждения оружие, боеприпасы или взрывчатку следует принести в любое отделение полиции и подать соответствующее заявление в ГУРБ области», — говорится в сообщении.

Награда за сдачу боевого ручного огнестрельного оружия составляет 15 тысяч рублей за один ствол, гражданское, спортивное и охотничье оружие с нарезным стволом оценивается в 6 тысяч рублей. Награда за сдачу нелегально хранящегося охотничьего гладкоствольного огнестрела составит 4,5 тыс. рублей за ствол, за самодельное стреляющее устройство, а также газовое оружие — 3 тысячи рублей.

За сдачу миномётной или сапёрной мины, артиллерийского или реактивного снаряда можно получить награду в 7,5 тыс. рублей. Ручная граната и боеприпас к гранатомёту оцениваются в 4,5 тыс. рублей.

Различные детонаторы можно сдать за 1 тысячу рублей каждый. Патроны к боевому огнестрелу принимают по 60 рублей за штуку, к нарезному гражданскому — по 50 рублей, к гладкоствольному — по 20 рублей.

Награда также положена за добровольную сдачу взрывчатки: 9 тысяч рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте, 500 рублей за 100 граммов в тротиловом эквиваленте и по 100 рублей за каждые 100 граммов пороха. Детонирующие шнуры ведомство принимает по 500 рублей за 100 метров.

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#московская область
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Пенсионер оказался в подвале стриптиз-клуба в Москве после празднования именин
Mash: 67-летний именинник оказался заперт в подвале стриптиз-клуба в Москве
11 января 2024, 12:03

Фото: istock / Dziggyfoto

После празднования дня рождения пенсионер оказался в запертом подвале стриптиз-клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mahs.

По данным издания, 67-летний мужчина пришел в заведения с другом. Они отмечали день рождения и заказали много выпивки.

Утром именинник проснулся в неотапливаемом подвале стриптиз-клуба. Он попытался выйти, но дверь не открывалась. Мужчина стал кричать, и на его крики прибежал персонал заведения. Пенсионер был без телефона, он смог назвать сотрудникам заведения только номер супруги ены.

Работники позвонили женщине, она вызвала спасателей. Но охранники клуба, ссылаясь на регламент, не спешили пускать представителей экстренных служб.

Именинника пришлось доставать из подвала сотрудникам полиции. Мужчина после ночи, проведенной в холодном подвале, немного замерз, но в остальном на его состоянии бурное празднование никак не сказалось.

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#работники
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В Воскресенске проверили работу котельной, которая обеспечивает теплом центр города
11 января 2024, 11:57

Фото: Светлана Плотникова

Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу котельной, которая обеспечивает теплом центр города. Об этом сообщил корреспондент.
Глава округа проверил котельную, которая находится на территории воскресенского филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим».

«Проверил работу теплостанции химкомбината, которая обеспечивает теплом центральную часть города и сам завод. В нынешний отопительный сезон котельная охарактеризовала себя с положительной стороны. По центру города, который она обслуживает, перебоев с теплом нет. Все требования и нормы соблюдены. Котельная работает в штатном режиме», – поделился Алексей Малкин.

Стоит отметить, что в данный момент в котельной работают три паровых котла и две паровые турбины, также в течении нескольких дней подключать еще один котёл и турбину, что обеспечить нормальное отопление в центральной части города.

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#котельная
#жители
#отопление
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«АвтоВАЗ» запустил продажу самой дорогой модели Lada
«АвтоВАЗ» запустил продажу самой дорогой модели Lada Vesta Sportline SW
11 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Vera Tikhonova

«АвтоВАЗ» запустил продажу самой дорогой модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.
Отмечается, что стоимость автомобиля с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 лошадиных сил составила 2,35 миллиона рублей. Это самая дорогая модель российского производителя.

При этом, при покупке Lada Vesta Sportline в комплектации BLACK, которая отличается окраской некоторых деталей, автомобиль будет стоить ещё на 30 тысяч рублей дороже.

Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за 10,9 секунды.

Модель представлена в кузове SW и отличается от седана Lada Vesta Sportline рядом технических характеристик.

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