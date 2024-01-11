Первое новолуние 2024: что принесет россиянам Кармическая Луна в Козероге

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Новолуние – важная дата в лунном календаре любого месяца, время, когда закладывается новый цикл Луны, и новый цикл всех органических процессов на Земле. Астрологи придают этому явлению особое значение, так как считается, что первое новолуние в году закладывает фундамент, от которого будет зависеть то, каким будет весь последующий месяц и даже год. Когда будет первое новолуние в 2024 году, что оно принесет, почему называется кармическим и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».
Первое новолуние 2024: когда произойдет
11 января 2024 года в 11:58 по мск произойдет первое новолуние в наступившем году. Это явление означает начало нового лунного цикла. Спутник Земли оказывает гравитационное влияние на планету, перемещая большие массы воды, из-за чего происходят морские приливы и отливы. Кроме того, космическое явление оказывает влияние на людей и энергию.
Луна 11 января в знаке зодиака Козерог — что значит
Созвездие Козерога, куда вступает Луна, нацеливает на обновление устоявшихся систем. Люди смогут достичь чего-то, открыть для себя новые сферы, однако сделать это удастся благодаря всеобщей сплоченности. Этот период программирует на счастье и успех, но Козерог не терпит инфантильных людей, поэтому все шаги нужно хорошо обдумывать.
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Новолуние в знаке Козерога является удачным явлением для того, чтобы запланировать важные дела на ближайшие 12 месяцев. В январе стоит подготовить план действий, однако начать претворять их в жизнь лучше с февраля.
Луна в знаке Козерога — идеальное явление для подсчета финансов, продумывания дальнейшей стратегий по заработку.
Кармическая Луна что означает?
Астрологи называют первую Луну в наступившем году кармической, потому что она имеет судьбоносный характер. События, которые происходят с людьми в новолуние будут предпосылками к тому, что произойдет в следующих месяцах. Новолуние 11 января 2024 года отвечает за статус, цель и миссию каждого человека. Звезды говорят, что все, что будет происходить в период новолуния, будет судьбоносным, и на такие события человек самостоятельно не сможет повлиять.
Чего нельзя делать в Кармическое Новолуние 11 января
Во время новолуния не следует начинать новые дела. Дорогие покупки или крупные финансовые операции лучше отложить. Главная задача на новолуние – сохранить свое здоровье. Совершать косметические процедуры или допускать хирургические вмешательства в этот период опасно. Если есть возможность, подобные планы лучше перенести.
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Менять место жительства, разрывать отношения, увольняться с работы в период первого новолуния также не стоит.
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Анастасия Крестьянова