НАСА в очередной раз перенесло дату запуска Crew Dragon с участием россиянина

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Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным из госкорпорации «Роскосмос» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 марта в рамках миссии Crew 8, сообщает «Роскосмос» со ссылкой на НАСА в Telegram.
Запуск состоится 3 марта в 07:16 по московскому времени, а стыковка с МКС запланирована на 22:10 того же дня.
Таким образом, НАСА в очередной раз перенесло дату запуска миссии Crew 8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon вместе с россияном 1 марта. Причиной переноса старта НАСА объяснило плохими погодными условиями.
Помимо россиянина, на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэтью Доминик и Джанетт Эппс.
Ранее НАСА отложило миссии Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 год соответственно.
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Таким образом, НАСА в очередной раз перенесло дату запуска миссии Crew 8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon вместе с россияном 1 марта. Причиной переноса старта НАСА объяснило плохими погодными условиями.
Ранее НАСА отложило миссии Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 год соответственно.
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Александр Климов