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НАСА в очередной раз перенесло дату запуска Crew Dragon с участием россиянина

НАСА: корабль Crew Dragon с россиянином на борту направится к МКС 3 марта
01 марта 2024, 01:03
Фото: iStock/LaserLens

Фото: iStock/LaserLens

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным из госкорпорации «Роскосмос» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 марта в рамках миссии Crew 8, сообщает «Роскосмос» со ссылкой на НАСА в Telegram.
Запуск состоится 3 марта в 07:16 по московскому времени, а стыковка с МКС запланирована на 22:10 того же дня.

Таким образом, НАСА в очередной раз перенесло дату запуска миссии Crew 8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon вместе с россияном 1 марта. Причиной переноса старта НАСА объяснило плохими погодными условиями.


Помимо россиянина, на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэтью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее НАСА отложило миссии Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 год соответственно.

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#роскосмос
#ракета
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Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента
Тиньков объявил о ликвидации своего благотворительного «Фонда семьи Тиньковых»
01 марта 2024, 00:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Бизнесмен Олег Тиньков* объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram*.
Тиньков объяснил, что принял это решение, поскольку 16 февраля Министерство юстиции РФ внесло его в список иноагентов. Кроме того, семья предпринимателя покинула состав попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» в целях сохранения организации.

Фонд Тинькова с 2020 года оказывал системную поддержку развитию онкогематологии в России. Бизнесмен Тиньков решил основать эту организацию после того, как ему поставили диагноз острого миелоидного лейкоза.

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*признан иноагентом в РФ

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#фонд
#instagram
#общество
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В России вступил в силу запрет на распространение VPN-сервисов
1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
01 марта 2024, 00:28

Фото: iStock/Prykhodov

1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий распространение VPN-сервисов, сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что структура будет ограничивать доступ к материалам, которые рекламируют сервисы для обхода блокировок. Роскомнадзор напомнил, что работа данных сервисов в России запрещена.

Также ведомство отметило, что к подобным сервисам относятся программы, которые не ограничивают доступ к запрещенному в России контенту.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует провести проверку приложения Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ*.

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*движение признано экстремистским в России
#роскомнадзор
#приложения
#закон
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Глава ФСБ России Бортников: на Украине располагается множество баз ЦРУ
Глава ФСБ России Бортников: на Украине находится множество баз ЦРУ
29 февраля 2024, 23:23

Фото:: iStock/rene_rebrova

Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил наличие ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, передает информационное агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос корреспондента Первого канала, Бортников заявил, что их «много».

«Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами так и (...) представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим», – сказал глава ФСБ, подчеркнув, что на территории Украины действуют американские, британские и французские противники.

На вопрос о том, смогут ли российские войска «дотянуться» до баз ЦРУ на Украине, он ответил, что «работа ведется».

Ранее в США заявили, что ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз, расположенных на украинской территории.

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#фсб
#россия
#украина
#сша
#нападение
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На «Доброделе» голосуют по установке видеокамер на основе предложений жителей
29 февраля 2024, 22:56

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На портале «Добродел» проходит голосование по определению приоритетных мест установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Поддержать один из предложенных вариантов может каждый житель Московской области. В голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным на карте адресам. Эти адреса на весь прошлый год собирали из сообщений жителей на портале», – говорится в сообщении.
Текущее голосование продлится до 10 марта.



Как отметили в ГУРБ, сейчас самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя. Однако жители всегда могут направить предложение для следующего голосования по ссылке.

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#подмосковье
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Губернатор Воробьёв назвал послание президента проявлением заботы о людях
29 февраля 2024, 22:17

Фото: сайт Кремля

Ежегодное послание президента Федеральному собранию, как и всегда, стало проявлением заботы о людях. Владимир Путин рассказал, как развивать страну, сделать её ещё сильнее и крепче. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ключевой стала тема обеспечения поддержки наших ребят, героев, которые сегодня находятся на передовой. Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным – всё это наша стратегическая задача», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Другая важная тема, по его мнению, – продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нём Подмосковье участвует каждый год и в среднем ежегодно реализует на территории области пять проектов.
«Важным был и посыл президента в части поддержки малого и среднего бизнеса. Предложены как определённые послабления, так и само желание максимально помогать тем, кто начинает своё дело или модернизирует существующее предприятие. Очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», – продолжил Воробьёв.
Также особо прозвучала забота о многодетных семьях. В Московской области несколько лет назад их было около 40 тысяч, а сейчас – 110 тысяч.
«Рост очень заметный и всё, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания – заботы о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, – всё это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», – уверен губернатор.
Другая важная инициатива, касающаяся семей, – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы. В этом году в Подмосковье 34 тысячи 11-классников заканчивают школу. Воробьёв надеется, что новая возможность понадобится немногим. Очень популярна и тема социальной газификации.

«Мы идём заметными темпами, каждый год количество заявок у нас растет. В партнёрстве с Газпромом мы будем и дальше обеспечивать уровень газификации. В регионе он высокий – порядка 98%. Ещё 2% – это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках. Поэтому в планах – газифицировать еще 310 посёлков», – заключил Андрей Воробьёв.

29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.

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#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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#россия
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Шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу»
29 февраля 2024, 22:02

Фото: iStock/Prostock-Studio

Многие представители сильной половины человечества задаются вопросом — как всегда быть успешным со своей партнёршей и напитанным той самой «мужской силой».
На этот вопрос ответили шведские учёные, их исследование публикует Утро.ру.

Как оказалось, «мужскую силу» можно и нужно тренировать. Частая эрекция повышает эректильную функцию и укрепляет мужское здоровье, утверждают учёные.

В ходе эксперимента шведов выяснилось, что половой орган в «боевую готовность» приводят фибробласты. Они же отвечают за мужскую эрекцию. Соответственно — чем больше эрекций — тем больше у мужчины вырабатывается фибробластов.

«Регулярный бег приводит к тому, что со временем во время этой тренировки вам легче дышать. Так же и увеличение частоты эрекции является причиной увеличения фибробластов, обеспечивающих это состояние», — на более наглядном примере объяснили учёные.

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Возводимые в Подмосковье 12 очистных сооружений обеспечат чистой водой 560 тысяч жителей
29 февраля 2024, 21:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье сейчас строят 12 очистных сооружений. С окончанием строительства более 560 тысяч жителей региона получат качественную воду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Сейчас одновременно на территории региона мы строим 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки. Самые крупные объекты – в Дубне, Звенигороде, Можайске, Апрелевке, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Лыткарине, Солнечногорске, Рузе и Щёлкове. Получать принципиально новую и качественную коммунальную услугу водоотведения по итогам реализации всех проектов будут более 560 тысяч жителей Московской области», – отметил Велиховский.
Он выступил на совещании по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории Московской области, которое прошло в Доме правительства региона под руководством вице-губернатора – министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина. На совещание также собрались главы городских округов и представители крупнейших подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством очистных сооружений.
«Сегодня у нас в регионе реализуется одна из масштабнейших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Мы жёстко контролируем объёмы и сроки исполнения мероприятий нацпроекта «Экология». Финансирование очистных сооружений осуществляется, в том числе, за счёт федерального бюджета. Поэтому «народная забава» поменять технологию, оборудование и пересогласовать проект в экспертизе не пройдёт», — предупредил Хромушин.
Он добавил, что не будет допущено также увеличения сроков строительства очистных сооружений и переноса сроков сдачи объектов по госконтрактам. В этом случае контракты с такими подрядчиками будут расторгнуты, а с исполнителя востребуют неустойку.

Очистные сооружения в Подмосковье реконструируют и строят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Цель – серьёзно сократить объём отводимых в реку загрязнённых сточных вод.

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#минжкх мо
#чистая вода
#водоснабжение
#очистные сооружения
#строительство
#антон велиховский
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#евгений хромушин
#вице-губернатор
#московская область
#подмосковье
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Многодетная москвичка жила в подъезде, чтобы заработать
29 февраля 2024, 21:31

Фото: уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская

В Москве стало известно о реальном положении семьи многодетной мамы, которая вынуждена была переехать со своими тремя детьми в подъезд дома на улице Тагильской. Источниками информации стали уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская и столичная прокуратура.
Как выяснилось, женщина ранее арендовала другую квартиру и в декабре сдала свою собственность в аренду на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако хозяева арендованной квартиры потребовали, чтобы она освободила жилье, и в результате мама с детьми была вынуждена «обосноваться» в подъезде жилого дома.

После проверки Ольга Ярославская сообщила, что мама троих детей не находится в бедственном положении, на самом деле у неё есть несколько квартир и зимний дом в новой Москве, все они сданы в аренду. Эта информация вызвала недоумение и возмущение в обществе, учитывая трудности, с которыми сталкиваются другие семьи.

Важно отметить, что московские власти отреагировали на проблемы этой семьи незамедлительно, предложив им проживание в социальной гостинице. Департамент труда и социальной защиты обеспечил всем необходимым как маму, так и детей, а также предложил помощь психологов и юристов. Кроме того, мама получает полный объём положенных ей социальных выплат и пособий.

«Имея финансовую возможность арендовать жилье или временно разместить собственных детей в нормальных условиях, женщина приняла решение положиться на ресурсы города и сделать это эпатажно, с вызовом», — подчеркнула Ярославская.

Омбудсмен заметила, что дети предприимчивой родительницы ухожены, хорошо характеризуются в школе. Ольга Ярославская взяла этот случай под свой личный контроль.

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#москва
#подъезд
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Вице-губернатор Хромушин потребовал не срывать сроки строительства очистных сооружений
29 февраля 2024, 21:14

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Руководства муниципалитетов должны усилить контроль за строительством очистных сооружений в регионе. Такую задачу поставил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Совещание по этому вопросу прошло в Доме правительства Московской области. Хромушин попросил глав городских округов, где уже идет или планируется строительство очистных, взять ход работ на свой контроль, несмотря на наличие федерального и регионального надзора.
«Ряд округов, в частности, Дубна, Кашира и Сергеев-Посад вызывают у нас опасения по поводу срыва сроков и своевременного ввода очистных сооружений. Здесь необходимо ускориться. Ещё раз напоминаю подрядчикам: там, где мы выявили низкую строительную готовность объектов, сроки переносить не будем. А с горе-подрядчиками будем расставаться без сожаления», – сказал вице-губернатор.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский в свою очередь отметил, что сейчас в регионе строят 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки.

После реализации проектов качественную воду получат более 560 тысяч жителей Подмосковья.

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#жкх
#минжкх мо
#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
#евгений хромушин
#антон велиховский
#очистные сооружения
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