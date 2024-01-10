NASA: Миссии Artemis II и Artemis III отложены на 2025 и 2026 год

Власти Подмосковья прорабатывают вопрос о строительстве новой котельной, которая будет обеспечивать теплом весь Климовск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он провёл очередное совещание оперативного штаба по тепло- и электроснабжению в этом микрорайоне Подольска. Он также встретился с жителями и рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ.