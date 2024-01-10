NASA: Миссии Artemis II и Artemis III отложены на 2025 и 2026 год

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило лунные миссии Artemis 2 и Artemis 3 на 2025 и 2026 годы. Об этом пишет Reuters.
«В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — цитирует агентство слова руководителя NASA Билла Нельсона.
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