Население Китая сокращается второй год подряд

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Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 миллиона человек. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Сообщается, что за год в стране скончались 11,10 миллионов человек, при этом количество новорожденных достигло 9,02 миллионов. Численность мужского населения КНР сократилась на 0,2% и составила 720,32 млн человек, а женского — на 0,04%, 689,35 млн человек.
Согласно приведенной статистике, в 2023 году население городов Китая увеличилось на 1,2 процентного пункта, до 932,67 млн человек. При этом в сельской местности произошло сокращение численности на 2,8%.
Ранее сообщалось, что в России за первые полгода 2023 года естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
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Согласно приведенной статистике, в 2023 году население городов Китая увеличилось на 1,2 процентного пункта, до 932,67 млн человек. При этом в сельской местности произошло сокращение численности на 2,8%.
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Екатерина Коршунова