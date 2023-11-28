Наследники Шаинского требуют с немецкого рэпера Liaze денежную компенсацию

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Семья легендарного композитора Владимира Шаинского намерена добиться денежной компенсации от немецкого рэпера Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), использовавшего в своей песне мелодию «Песенки крокодила Гены» из мультфильма про Чебурашку.
Исполнитель из Германии, чья композиция с музыкой и словами мультяшной песенки ворвалась в ТОП немецкого YouTube и набирает миллионы просмотров, обманул свой лейбл. Он сказал, что уладил все вопросы с авторскими правами с семьей знаменитого советского композитора. На самом деле, как рассказал ИА «Регнум» сын Шаинского Вячеслав, с ними никто не связывался. Сейчас наследники композитора ведут с лейблом Laize переговоры.
Правообладателем произведений Шаинского является его вдова Светлана, а финансовые интересы представляет сын Вячеслав. По его словам, лейбл безответственно подошел к вопросу об авторских правах, что странно для немцев, и теперь может лишиться популярного трека. Наследники композитора требуют либо удалить песню со всех ресурсов, либо выплатить денежную компенсацию за использование мелодии Шаинского и указать в титрах его имя.
Вячеславу тем более обидно, что сама композиция ему понравилась. Он с одобрением относится к тому, что старым песням дают новую жизнь, используя новые аранжировки и современные технологии.
Рэпер Илья Рейзвих, выступающий под псевдонимом Laize, родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье выходцев из СССР.
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Правообладателем произведений Шаинского является его вдова Светлана, а финансовые интересы представляет сын Вячеслав. По его словам, лейбл безответственно подошел к вопросу об авторских правах, что странно для немцев, и теперь может лишиться популярного трека. Наследники композитора требуют либо удалить песню со всех ресурсов, либо выплатить денежную компенсацию за использование мелодии Шаинского и указать в титрах его имя.
Рэпер Илья Рейзвих, выступающий под псевдонимом Laize, родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье выходцев из СССР.
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Александр Бойцов