«Настал момент»: Медведев призвал снимать кино о российских героях

Фото: сайт Кремля
Настало время начать снимать российское кино о войне и героях. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, российское кино стало намного качественнее за последние 10-15 лет. Он положительно оценил режиссуру, сценарии и игру артистов. Однако, Медведев считает, что необходимо начинать снимать кино о войне.
При этом зампред Совбеза подчеркнул, что о войне «нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно».
Ранее председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.
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При этом зампред Совбеза подчеркнул, что о войне «нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно».
«Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.
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Элина Позднякова