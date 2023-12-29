Историк кино Каптерев: Странный юмор «Иронии судьбы» сейчас никому не нужен

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«Если вдуматься, то там играет полька русофобская, а это сейчас не очень у нас приветствуется. Там есть крайне странный юмор, с моей точки зрения, который сейчас уже особо никому не нужен. Может быть, я вызову на себя гнев миллиарда простых советских граждан. Это телевизионный фильм, а у нас телевизионные фильмы делали довольно неряшливо», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Каптерев.
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