Назван размер увеличения социальной пенсии в России с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.
Справка: социальная пенсия бывает по старости, инвалидности, а также в случае потери кормильца. Эта выплата не зависит от трудового стажа или пенсионного коэффициента. Такая пенсия назначается людям, которые не имеют возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию.
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Александр Бойцов