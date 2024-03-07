Стало известно, кому положены социальные пенсии

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Социальные пенсии получают те люди, у которых нет трудового стажа. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
«Если человек отработал необходимое количество лет и накопил нужное число баллов, он получает трудовую пенсию. А те люди, которым таких баллов не хватило, они получают сокращенную пенсию в размере 6,5 тысяч рублей. Она и называется социальной. Она создана для тех, кому не хватило стажа», — пояснил Зубец.
Он также добавил, что социальные пенсии получают пенсионеры, которым назначены пособия по инвалидности.
«А если платежей нет, то и пенсий по старости тоже не будет», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
При этом Зубец подчеркнул, что отчисления в пенсионный фонд не являются обязательными. Если человек не хочет получать пенсию по старости и рассчитывает на другие источники обеспечения, обязать его делать соответствующие взносы никто не может.
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