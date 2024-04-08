Названа диета, при которой невозможно поглупеть

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Традиционная японская диета положительно влияет на объем мозга у женщин, пишет The Conversation.
По данным исследователей из Ливерпульского университета, японская диета предполагает употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы.
В рамках исследования специалисты собрали данные о пищевых привычках 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Их попросили сообщить, что они употребляли в пищу в течение трех дней до начала исследования.
Так, традиционной японской диеты придерживались почти 600 человек. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию.
Выяснилось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. Такой эффект проявлялся только у женщин.
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В рамках исследования специалисты собрали данные о пищевых привычках 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Их попросили сообщить, что они употребляли в пищу в течение трех дней до начала исследования.
Так, традиционной японской диеты придерживались почти 600 человек. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию.
Выяснилось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. Такой эффект проявлялся только у женщин.
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Алёна Самарева