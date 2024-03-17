Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

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Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами, сообщается в материале научного журнала Nature.
Раковые клетки используют глюкозу в качестве источника энергии. Ученые предполагают, что разгрузочные и кетогенные диеты могут негативно влиять на рост опухоли, ограничивая доступные ей вещества.
Однако эксперименты на мышах с раковыми опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочные диеты оказывают более положительное влияние на развитие опухоли, чем кетогенные диеты. Другими словами, количество глюкозы не играет существенной роли в замедлении роста опухоли.
Ученые изучали рост клеток рака поджелудочной железы в зависимости от типа диеты. Уровень глюкозы в крови снижался при обеих диетах. Однако уровень липидов также снижался при разгрузочной диете и, наоборот, повышался при кетогенной диете.
Липиды необходимы для построения мембран опухолевых клеток. Если опухоли не могут получить достаточное количество липидов из внешних источников, они должны сами вырабатывать эти вещества. Для этого процесса необходим фермент стеарил-коэнзим А-десатураза (СКД), который превращает одни жирные кислоты в другие.
Поэтому доказано, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов потенциально может быть связаны с увеличением продолжительности жизни пациентов.
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Однако эксперименты на мышах с раковыми опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочные диеты оказывают более положительное влияние на развитие опухоли, чем кетогенные диеты. Другими словами, количество глюкозы не играет существенной роли в замедлении роста опухоли.
Липиды необходимы для построения мембран опухолевых клеток. Если опухоли не могут получить достаточное количество липидов из внешних источников, они должны сами вырабатывать эти вещества. Для этого процесса необходим фермент стеарил-коэнзим А-десатураза (СКД), который превращает одни жирные кислоты в другие.
Поэтому доказано, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов потенциально может быть связаны с увеличением продолжительности жизни пациентов.
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Александр Климов