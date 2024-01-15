Названа причина смерти 38-летнего российского актера и каскадера

Фото: istockphoto/Motortion
Российский каскадер и актер Александр Захаренков скончался от инсульта, сообщили в Гильдии каскадеров телеканалу РЕН ТВ. Президент организации Александр Иншаков подтвердил трагическую новость, добавив, что у коллеги неудачно диагностировали проблему, что привело к отеку мозга.
О смерти Захаренкова стало известно 14 января, артисту было всего 38 лет. Он участвовал в съемках различных фильмов и сериалов, включая «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним „Албанец“», «СОБР», «Геймеры», «Балканский рубеж», «Фантом», «Марго. Огненный крест», «Боец. Рождение легенды». Одним из его последних проектов была фэнтезийная картина «Тайна печати дракона» с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана. В общей сложности Захаренков снялся в 25 проектах, начиная свою кинокарьеру во второй половине 2000-х годов.
Читайте также:
Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет
Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов
Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин
Читайте также:
Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов
Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин
Артем Кузьмин