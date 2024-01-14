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Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

14 января 2024, 18:12
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался в 38 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что подробности смерти актера неизвестны. Информацию о его кончине опубликовал портал «Кино-театр.ру».

Одна из последних работ Захаренкова — российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона». Также актер снимался в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды» и другие.


Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Смерть политика произошла за несколько часов до Нового года.

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#фильм
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Роспотребнадзор прокомментировал заявления о «болезни Х»
Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы
14 января 2024, 15:37

Фото: iStock/AnnaStills

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.
По информации ведомства, вопросы готовности к пандемии находятся на постоянном обсуждении и на предстоящем Всемирном экономическом форуме также будет обсуждаться данная тема. Сообщается, что мировые эксперты и ученые эпидемиологи, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, участвовать в дискуссии не будут.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество готовится к возможной новой пандемии «Болезни X», которая, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может привести к гораздо большему количеству смертей, чем вызвал COVID-19.

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#роспотребнадзор
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#болезни
#пандемия
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В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Криминалисты: найденные в Перу мумии «гуманоидов» собраны из костей животных
14 января 2024, 12:40

Фото: iStock/bloodua

Загадочные куклы, конфискованные перуанскими таможенниками во время проверки груза, который направлялся в Мексику, имеют земное происхождение. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что конфискованные куклы сделаны из бумаги, клея и металла, которыми скреплены кости людей и животных. Примечательно, что в процессе их создания был использован современный клей.

На данный момент сотрудники прокуратуры Перу не выяснили, кому именно принадлежали объекты. По данным официальных лиц, предполагаемым получателем является гражданин Мексики.

Ранее сообщалось, что мумию женщины в нижнем белье обнаружили в отеле. Она лежала на кровати. По некоторым данным, это тело 34-летней женщины из Тюмени.

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#девочка
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РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
14 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Viktoriia Hnatiuk

Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» заметили появление новых композиций артистов, чьи лейблы прекратили сотрудничество с РФ после начала специальной операции. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что треки имеют официальные обложки, при этом без указания лейбла, а данные об источнике говорят о том, что песня загружена пользователем. По информации источника, на «Яндекс.Музыке» стали доступны песни из новых альбомов Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлза.

Уточняется, что при использовании поиска по всей библиотеке сервиса данные треки не обнаруживаются.

Ранее российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#музыка
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Скончался известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн
14 января 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Москве скончался известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн. Печальную новость сообщила его дочь.
Об этом она написала на своей странице «Живого Журнала». Напомним, поэт попал в дорожно-транспортное происшествие 8 января. Его сбила машина на северо-востоке Москвы. В тяжёлом состоянии 76-летний Рубинштейн был доставлен в больницу. Медики диагностировали у поэта раздробленный таз, сильный ушиб мозга, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Врачи давали неутешительный прогноз.

12 февраля некоторые телеграм-каналы уже сообщали о смерти поэта, но тогда его дочь опровергла эту информацию. Теперь она сама сообщила печальную новость. 19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.
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#москва
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В Умани, борясь с советским наследием, «Жигулевское» пиво назвали «Венским»
На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское»
14 января 2024, 10:23

Фото: iStock/nitrub

Пивоваренный завод «Уманьпиво», который находится в Черкасской области, снова переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское». Об этом пишет издание «Общественное».
По словам маркетолога пивоваренного завода Марии Кисель, эта идея существовала уже долгое время, однако из-за ряда технических причин реализовать ее удалось только сейчас. Представители пивоварни рассказали, что на полках украинских магазинов еще можно встретить напиток со старым названием, так как последний разлив происходил еще в начале октября.

Отмечается, что рецептуру пива после переименования производитель менять не станет.

Ранее сообщалось, что компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать украинские войска, боевые действия и поддерживать Украину при рекламе своих продуктов.

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#всу
#пиво
#завод
#продукция
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Осуждённый за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправится в зону СВО
14 января 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осуждённый за коррупцию на 12 лет, заключил контракт с министерством обороны РФ и отправится на спецоперацию. Об этом сообщил его адвокат Александр Китаев.
Экс-мэр сейчас 56 лет. Он руководил Владивостоком с апреля 2019 года по май 2021 года, напоминает издание «Вести - Приморье». В октябре 2021 года он был задержан. По версии следствия, Гуменюк регулярно получал взятки от одного из городских ритуальных агентств. За несколько месяцев до ареста он ушёл в отставку после критики со стороны полномочного представителя президента РФ в Дальневосточному федеральному округу Юрию Трутневу и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Адвокат бывшего мэра сообщил, что, по его сведениям, согласно выданному предписанию, Гуменюк должен был явится в часть ещё 22 декабря 2023 года. Он также добавил, что сейчас не знает, где находится его подзащитный, предположив, что перед отправкой в зону СВО он проходит подготовку на одном из полигонов. В сети распространялась фотография, на которой человек в военной форме, похожий на экс-мэра, стоит в строю солдат.

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#адвокат
#май
#мэр
#сво
#рф
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Трамп заявил о «близости» третьей мировой войны
Трамп: мир никогда еще не был столь близок к началу третьей мировой войны
14 января 2024, 06:47

Фото: istockphoto.com/raksyBH

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир никогда не стоял перед такой серьезной угрозой начала Третьей мировой войны, выражая при этом уверенность в своей способности предотвратить возможный конфликт, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп отметил, что под его руководством он предотвратит третью мировую войну. По мнению политика, при администрации Джо Байдена США стали «слабым и неэффективным государством», не учитывающим свое мнение на мировой арене.

Трамп также обвинил Байдена в неудачном руководстве и подчеркнул, что демократы хороши в фальсификации выборов и преследовании политических оппонентов, но в остальном не проявляют компетентности.

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#сша
#политика
#мнение
#трамп
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На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов
Комплексы подавления FPV-дронов начали применять на российских танках в зоне СВО
14 января 2024, 06:06

Фото: Минобороны РФ

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, российские танки, в том числе Т-80БВМ, начали использовать комплексы подавления FPV-дронов под названием «Сания», сообщает Министерство обороны РФ.
Видеоматериалы, предоставленные ведомством, демонстрируют танк Т-80БВМ, который открывает огонь по позициям Вооруженных сил Украины с использованием осколочно-фугасных снарядов.

На танке установлена система 3mx, предназначенная для автоматического обнаружения и подавления FPV-дронов. Специалисты пояснили, что «Сания» сканирует пространство на наличие FPV-дронов на расстоянии до 1,5 километра и осуществляет их подавление на расстоянии до 1 километра. Комплекс способен подавлять дроны даже при движении танка.

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#всу
#танк
#дроны
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Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
14 января 2024, 05:58

Фото: istockphoto/ynthetic-Exposition

Россия входит в список стран с самым впечатляющим ростом пенсий, свидетельствуют данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), о которых сообщает РИА Новости.
Турция лидирует по данному показателю с ростом реальных пенсий на 17,4 процента, занимая первое место. Мексика следует на втором месте с ростом в 15,6 процента. В отличие от других стран в первой пятерке, где рост менее значителен (2,8 процента в Бельгии, 2,5 процента в Испании), Россия показывает повышение пенсий на 2,4 процента, а в США — на 2,2 процента.

В январе 2023 года в 25 из 38 стран ОЭСР произошло снижение выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, учитывая инфляцию. Эстония стала лидером по негативному тренду с падением на 9,7 процента, а в Польше и Коста-Рике снижение составило 7,7 и 7,1 процента соответственно. Швеция и Дания замыкают топ-5 с показателями уменьшения в шесть и 5,7 процента соответственно.

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