Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

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Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался в 38 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что подробности смерти актера неизвестны. Информацию о его кончине опубликовал портал «Кино-театр.ру».
Одна из последних работ Захаренкова — российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона». Также актер снимался в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды» и другие.
Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Смерть политика произошла за несколько часов до Нового года.
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Одна из последних работ Захаренкова — российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона». Также актер снимался в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды» и другие.
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Екатерина Коршунова