Названа самая счастливая страна мира

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 июля текущего года начнет действовать единый реестр многодетных семей России. Об этом Котяков рассказал во время совместного заседания в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.