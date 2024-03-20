Названа самая счастливая страна мира

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Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира. Данные следуют из публикации Всемирного доклада о счастье.
Сообщается, что второе место в рейтинге занимает Дания, замыкает тройку лидеров Исландия. Россия находится на 72 месте.
Отмечается, что самой несчастливой страной признан Афганистан. Нижние позиции рейтинга также занимают Ливан, Лесото, Демократическая Республика Конго.
Напомним, впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Для составления рейтинга задействуются такие факторы, как социальная поддержка, доход, здоровье, щедрость и отсутствие коррупции. «Всемирный доклад о счастье» опубликован к предстоящему Международному дню счастья, который празднуется 20 марта.
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Отмечается, что самой несчастливой страной признан Афганистан. Нижние позиции рейтинга также занимают Ливан, Лесото, Демократическая Республика Конго.
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Екатерина Коршунова